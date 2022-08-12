香港去年逾11萬人淨移出　人口少掉1.6%「恐造成重大人才缺口」

▲香港近年社會動盪，許多港人選擇移民。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府統計處11日公布年中人口數字，香港人口臨時數字為729萬1600人，較去年同期減少12萬1500人，跌幅1.6％，並有超過11萬人淨移出。專家表示，淨移出人口包含了「決定離開香港」的港人，其中很多都是大學畢業生、專業人士，這將造成人才缺口，必須盡快填補。

根據《香港電台》報導，統計處數據顯示，香港2021年中至2022年中共有11萬3200香港居民淨移出，較去年同期增加2萬4000人，另外有1萬8300單程證人士移入，兩者相差，淨移出人數為9萬5000人。

香港政府發言人表示，疫情和相關防疫要求影響人才流入，當隔離和社交距離措施放寬後，問題可能會解決，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，但當中沒有細分的數字，政府也沒有港人移居外地的直接統計數字，「香港作為國際城市，人口流動性一直很高。」

香港社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝分析，淨移出人口除因疫情而無法來港工作的人士，也包含決定離開香港的港人，尤其是較年輕的夫婦連同子女舉家離港，「他們當中很多是大學畢業生和專業人士，必須盡快填補人才缺口。」

葉兆輝指出，不同海外國家放寬入境政策，預料港人淨移出維持高水平的趨勢未見頂，仍會持續一兩年，當中會包括來自資訊科技界人士、護理界、教育界，認為有關情況不單影響經濟活動，也不利學生發展，「如果在生活質素、就業環境、子女教育、住屋方面有顯著改善，加上對外更多解說《香港國安法》，可能有助吸引人才來港。」

葉兆輝還說，自然人口減少在未來不會有顯著改善，老年人口增長對醫療、福利開支構成壓力，加上勞動人口減少，生產力下降，對本港稅收等都會造成壓力。