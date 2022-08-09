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香港將實施「3+4」　專家：有機會「0+7」完全取消酒店隔離

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

▲香港即將放寬隔離檢疫措施。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港12日起將放寬入境隔離檢疫措施，從7天酒店隔離改成「3+4」（3天酒店隔離、4天居家隔離）。對此，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，措施放寬是一個很大的進步，非常值得支持，相信未來有機會進一步放寬至「0+7」，完全取消酒店隔離。

何栢良在一個電台節目上表示，根據數據及當局指出，抵港人士的風險與社區感染風險沒有分別，本港社區每日仍有大量傳播，「如果病毒株相同，即使入境人士進入社區也是很微的傳播風險，基本上不構成重要影響。」

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

何栢良認為，推行「3+4」及觀察兩星期後，再檢視有關運作，主要視乎安心出行及上班上課有否技術性問題，處理之後可以放寬至「0+7」檢疫，「取消酒店檢疫可以為國際接軌帶來更大的便利，全球大部分地區已取消酒店檢疫，而當局也一直有監察新病毒株的情況。」

根據香港12日起即將實施的最新規定，「3+4」的4天居家隔離期間是可以外出的，但不能進入疫苗通行證有主動審查的表列處所，例如食肆（餐廳）、健身中心、美容院等，也不能進入安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫務處所，並且不能參與任何除口罩的活動。

不過，在每日快速檢測陰性情況下，相關人士在4天醫學監測期間，可以乘搭公共交通工具、上班、進入商場、百貨公司和街市（菜市場）等。

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