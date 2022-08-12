快訊／鄭運鵬接受民進黨徵召參選桃園　「這是榮譽也是責任我會承擔」

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

前新竹市長林智堅12日宣布退出桃園市長選舉，民進黨立委鄭運鵬表示，他願意接受民進黨選對會的青睞跟徵召，代表民進黨參選桃園市長，「這是一個榮譽、也是一個責任，我會承擔下來」。

民進黨秘書長林錫耀下午召開記者會，林智堅在會中表示，他不願意因為個人不足和缺陷，造成團結台灣的進步力量陷入泥沼，因此選擇離開桃園市長選舉戰場，即將在另一戰場捍衛自己的清白。

鄭運鵬稍晚在立法院受訪時表示，他今天特別打上民進黨立法院黨團總召送給他的領帶，柯建銘用這條領帶鼓勵新的一代，從政就是要承擔大局。

鄭運鵬指出，在這段時間以來，自己看到林智堅承擔最多壓力跟委屈，「他承擔了責任，我非常佩服他，我也願意全力支持他」，下一個階段他要支持、協助林智堅專心捍衛自己的清白，並且維護個人的權益。

鄭運鵬表示，他願意接受民進黨選對會的青睞跟徵召，代表民進黨參選桃園市長，「這是一個榮譽、也是一個責任，我會承擔下來」。

鄭運鵬說明，過去大家都是從世界看台灣，現在必須要從台灣看世界，「這個時代，世界對台灣有更多的需要，需要台灣扛起更多的責任」，因此桃園跟新竹一起進步與發展，就是這個時代必須要為台灣完成的事情。

鄭運鵬也說，這也是當初自己歡迎林智堅到桃園服務，「他有了8年在新竹市的成功經驗，我歡迎他來桃園服務，這就是我當初支持他的原因」。

鄭運鵬強調，現在由他來承擔這個責任，未來鐵三角還會繼續存在，現在有桃園市長鄭文燦的成功政績，還有林智堅一起來服務，「我們這個鐵三角還會在，換了一個角色，我們速度會加快，這個責任我們扛下來」。

鄭運鵬說明，接下來自己會依據經驗，整理鄭文燦成功的政績及林智堅創新的政見，「我會花一小段時間來整理，我也相信用鄭文燦的成功政績，再加上我跟林智堅的經驗，我們會把政見繼續按部就班地推動」。

鄭運鵬表示，自己本來就是林智堅競選總部的總幹事，「所以這樣的團隊我們無縫接管，然後換個角色會速度更快，請大家不用擔心」。

不過，鄭運鵬也坦言，這段時間的選舉確實有點逆風，但是逆風常常會讓他覺得有點涼快，「逆風也會讓我們速度加快」，未來他會全力協助林智堅專心地捍衛清白跟個人權益，希望讓所有支持的朋友們放心。

鄭運鵬也說，他要告訴所有支持林智堅的朋友，「他們可能會很捨不得，我們也很捨不得，但是請大家把捨不得的眼淚，暫時放下來，等我勝選的時候，我們再一起掉下來，大家一起努力，我們會堅定向前」。