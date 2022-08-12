林智堅退選桃園！柯志恩點名蔡英文道歉　「挺堅令」毫無是非羞恥

▲林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨桃園市長參選人林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰，後續將由立委鄭運鵬接棒出戰。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批，林智堅退選，請先真誠地向台大、台灣社會道歉，另也點名總統蔡英文，也應當為失言、失態的「挺堅令」，真誠地全體國人道歉。

對此，柯志恩發文痛批，前天總統蔡英文下令「挺堅令」，要求全黨團結力挺林智堅，消息一出，驚爆各界，上演21世紀台灣版的指鹿為馬，為挺一人，不惜讓台灣國際學術聲譽蒙羞。

▲林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰。（圖／記者屠惠剛攝）

為了捍衛學術的尊嚴與自由，柯志恩今與羅智強一同行腳，用行動挺台大、挺誠信正直。她直言，學位被撤，林智堅並非首例，誠實、道德、人品才是選民檢驗從政者的基本條件。人非聖賢，孰能無過，但身為公眾人物犯錯就應謙卑反省、真誠道歉，蠻幹硬凹，挑戰社會的道德底線，必將被民意反噬。

猶記2年前李眉蓁的論文被爆抄襲時，在短短3日內就認錯道歉，而當時的陳其邁候選人對此回應「有錯就道歉，才能趕快讓事件結束」； 蔡總統也說「相信國家有一定的體制可以驗證論文的真偽」。如今似乎是時空背景不同，陳其邁在議會造謠李眉蓁2年才道歉，蔡總統否定台大專業性與聲譽。

▲為了捍衛學術的尊嚴與自由，柯志恩與羅智強一同行腳，用行動挺台大、挺誠信正直，並強調林智堅退選，蔡英文也要道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩說，為了力挺「小英男孩」，總統本以為張起權力大傘就可以遮掩全體國人的耳目，就能杜天下人悠悠之口，但終究是敵不過民意的壓力。總統毫無是非羞恥的「挺堅令」，愛之反害之，為了自己的顏面與選舉考量，傷害的是台灣整體的學術聲譽，重挫的是台灣民主價值。

▲柯志恩點名蔡英文道歉，毫無是非羞恥的「挺堅令」，愛之反害之。（圖／記者賴文萱翻攝）

她最後強調，林智堅倘若退選，請先真誠地向台大、台灣社會道歉，面對挫折所展現的反省、勇氣，絕對比「學位」更可貴，也才能獲得善良台灣人的原諒。而蔡英文也應當為失言、失態的「挺堅令」，真誠地全體國人道歉。