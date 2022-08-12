台美簽署25.2億愛三飛彈勤務鑑測合約　共軍軍演結束加強攔截能力

▲愛國者飛彈。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸解放軍結束對台軍事演習，根據國防部最新公告，台灣與美國已經簽署為期4年半、價格達到25.2億台幣的愛國者三型飛彈性能維持及性能鑑測合約，將可有效維持台灣空防、對敵方彈道飛彈的攔截戰力。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前結束訪台行程，解放軍4日起便在台灣周邊海域展開軍演，不僅射擊11枚東風系列彈道飛彈，更透過機艦侵擾台灣周邊海域，並且多次逾越台海中線。

根據媒體報導，軍方官員指出，美國國防安全合作局（DSCA）在今年2月發布軍售公告，美國國務院批准對台灣出售價值1億美元、為期5年的愛國者飛彈工程勤務（IESP）及飛彈效能鑑測（FSP）計畫的設備與服務。

根據政府電子採購網刊載，這項合約是由我國駐美軍事代表團與美國在台協會共同簽署完成，將執行至2026年12月31日止，為期4年6個月，合約金額為台幣25億2436萬3241元，還原美金價格為8879萬美元。

愛國者導引增強飛彈區分為GEM-T與GEM-C兩款，GEM-T提高飛彈射程、射高和導引精度，具有攔截敵方射程達600公里的彈道飛彈，GEM-C型飛彈則是攔截對台進行低空攻擊、雷達截面積較小的巡弋飛彈。

愛三飛彈具有攔截敵方彈道飛彈能力，愛三增程型MSE飛彈性能較愛三飛彈更為先進、射程更遠，並且增加飛彈命中擊毀目標的能量，成為填補戰區高空防禦飛彈與愛三飛彈系統之間的空域。