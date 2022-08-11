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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全球51國、470位議員為台發聲　譴責中共軍演、升高區域情勢

▲▼吳釗燮「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

對於中國大陸近日在台海周邊大規模進行軍演，外交部表示，全球計有45國的行政部門高階官員，51國及歐洲議會超過470位國會議員連日為台灣仗義執言，同聲嚴厲譴責中共對台周遭海空運進行軍演、延長軍演，破壞現狀，危及台灣安全，並升高區域緊張情勢。

美國白宮在4日召見中國駐美大使秦剛，就中方在美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後針對台灣進行大規模軍事行動表達強烈不滿和譴責；接著，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）10日召見中國駐英大使鄭澤光，要求他解釋北京近來在美國聯邦眾議院議長裴洛西來台灣訪問之後，就針對台灣展開一連串軍事演習的挑釁性行動。

在日本方面，日本首相岸田文雄與聯合國秘書長António Guterres舉行會談時也對中國行徑強烈譴責，並盼與聯合國秘書長合作處理；同時，澳大利亞總理Anthony Albanese接受專訪時期盼區域和平安全，不願台海現狀被改變；而加拿大國防部長Anita Anand表示中國大陸在台灣周邊海域的演習是不必要的升級行動。

外交部指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）及日本外務大臣林芳正8月5日出席在柬埔寨金邊出席「東協外長會議」期間召開「美澳日三邊戰略對話」（U.S.-Australia-Japan Trilateral Strategic Dialogue）發布聯合聲明嚴正關切大陸近日進行大規模軍事演習，嚴重影響國際和平與穩定，並對中共發射導彈同聲譴責，認為中方挑釁作為已加劇區域緊張局勢、破壞台海現狀，因此美日澳三國敦促中國立即停止軍事演習。

外交部表示，日本外務大臣林芳正另於8日與聯合國秘書長會談，強烈譴責中國在台灣周邊進行軍演；紐西蘭外交部長Nanaia Mahuta於7日發布新聞稿嚴正關切台海緊張局勢升高；美國聯邦參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）也發言力挺台灣，譴責中國軍事挑釁行動破壞現狀與區域和平。

外交部表示，截止目前，全球計有45國的行政部門高階官員，51國及歐洲議會超過470位國會議員連日為台灣仗義執言，同聲嚴厲譴責中國對台周遭海空運進行軍演、延長軍演，破壞現狀，危及台灣安全，並升高區域緊張情勢。

外交部指出，中國大陸一再無視國際社會連日的譴責與關切，以及要求中方立即停止軍演的呼籲，仍然蓄意製造危機、不斷挑釁，決定延長在我國周遭海域及中國外海進行實彈海空演訓時間，對此外交部予以最嚴厲的譴責，我方嚴正要求中國政府立即停止軍事恫嚇及一切危害區域和平穩定的脫序野蠻行為。

外交部強調，面對中國藉故製造的軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式；我方同時呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略，避免現狀一再被中方蓄意破壞，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。

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