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日立收購永大傳內線交易　「併購尚未確定」前董座13人獲不起訴

▲永大機電前董事長許作名涉嫌內線炒股案，移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲永大前董事長許作名涉嫌內線炒股案，經台北地檢署調查後處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

電梯大廠永大機電前董事長許作名等5路人馬，被懷疑涉嫌在2018年間，利用日本日立集團將收購永大的內線交息，大量買進永大股票，總計獲利185萬元，但台北地檢署調查發現，其實永大是被動接獲日立通知將收購，並在當天就發布重訊，在此之前，雙方並未確認會有併購案，因此沒有《證交法》內線交易的問題，12日以罪嫌不足等理由，處分不起訴許等13人。

永大機電創立於1966年7月，包辦電梯設計、製造、安裝、保養，是台灣第1家本土電梯品牌，老董事長許雲霞交棒給兒子許作立，2018年間，父子倆為主的公司派有意引進日立集團，評估成為日立在台子公司，許作立的堂弟許作名則是結盟寶佳集團和市場派，引爆永大經營權爭奪戰。

後來永大機電在2018年10月26日下午4點21分，在公開資訊觀測站公告重大訊息，「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」，揭露Hitachi(日立)集團擬以每股現金60元價格，公開收購永大公司普通股。

▲永大機電前董事長許作名涉嫌內線炒股案，共犯劉臻移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢調獲報有5路人馬涉及永大內線交易案，結果包括負責資金調度的劉女在內13人都不起訴。（圖／資料照）

檢調獲報，許作名及永大董事鄭萬來等5路人馬，在重訊公告前，就透過管道得知併購案消息，用本人或親友帳戶，大舉買進永大公司股票，等消息公告後，股票大漲，總計各自獲利13萬至87萬不等，不法所得共約185萬元。

但檢察官調查發現，其實在永大公告併購訊息前，雖然日立代表長島真有多次與公司派聯繫，但當時董事會並非光靠公司派可掌控，儘管日立曾要求對永大進行「盡職調查」，在商業判斷上是收購前的程序，但永大對此召開的董事會，並沒有討論收購議題，只是針對是否同意日立「盡職調查」做表決。

檢察官認為，即使完成盡職調查後，也可能因為發現被收購公司的特殊情況，而影響收購意願，因此這段時間內，到底是否確定會併購，還是未定之數，直到日立集團在2018年10月26日，在日本舉行董事會後，自行在官網公告確定要收購，並發電子郵件通知永大，永大才會被動的在當天下午跟著公告收購重訊，在這之前，有關收購案的重大消息都不明確，因此許作名事先買股的行為，並沒有內線消息的問題，因此將相關人全部處分不起訴。

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