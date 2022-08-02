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社會 社會焦點 保障人權

併購捅出3.7億虧損！如興陳仕修落跑被通緝　沒收500萬保證金

▲▼如興董座陳仕修及徐姓財務副總，訊後分別以5百萬及50萬元的金額交保。（圖／記者趙永博攝）

▲如興前董事長陳仕修。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

國內牛仔褲代工大廠如興（4414）陷入重大財務危機，涉虛偽辦理增資因而造成如興鉅額虧損的前董事長陳仕修，被起訴涉犯《證券交易法》等罪嫌，日前疑似潛逃出境、屢不出庭，台北地院拘提無著，當初為陳男辦交保的具保人出庭也表示找不到陳男，法官裁定沒收500萬元保證金，今（2日）並對陳男發布通緝。

如興成立於1977年，是台灣老牌股票上市成衣廠，更是全台甚至全球最大牛仔褲加工廠，為許多世界知名品牌代工，陳仕修2014年接任如興董事長，隔年（2015年）宣布併購香港玖地公司，並增資130餘億元，還引進國發基金投資15億元取得逾9%的股權。

但2019年間，如興被查出辦理現金增資時，涉美化財報欺騙金管會查核，最後更造成如興虧損3.7億餘元，檢方去年（2021年）8月依《證交法》特別背信等罪嫌，起訴陳仕修與如興2名經理人，陳男被解任董事長後前往美國，今年多次開庭都未現身。

北院上周五（7月29日）開庭，傳喚2019年7月為陳男繳納500萬元保證金辦妥交保手續的王姓女子，請她以具保人身分依法督促陳男遵期出庭，王女表示已經找不到陳男，「請依法處理」。

法官當庭諭知沒收500萬元保證金，加上開庭傳票均合法送達陳男陳報地址，派人拘提陳男也無所獲，今再裁定對陳男發布通緝。

如興公司除因陳男主導的併購案蒙受虧損，近年營運狀況也不佳、陷入財務困境，目前每股股價不到4元，除將面臨投保中心為投資人提告求償，內部還爆發經營權之爭，事關國發基金的投資是否會血本無歸，引起朝野立委關注。

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