科技董座炒股通緝2年落網　「歌手女友當人頭」連炒4股撈1.2億

▲前友昱科技董事長鍾瑋驛涉炒作上市櫃公司股票被判刑定讞，發監前夕逃亡遭通緝2年落網。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前友昱科技董座鍾瑋驛因先後炒作泰谷光電、康聯控股、三陽工業、富驛酒店等4間上市櫃公司股票，還把當時女友、歌手吳仲凡當成炒股人頭，從中獲利1.2億元，同時造成1.1億元違約交割。其中3件炒股案被法院依《證交法》共判刑12年6月，但他卻在2020年間棄保潛逃遭通緝，直到29日落網歸案，由台北地檢署發監執行。

根據法院判決，鍾瑋驛(原名鍾國華，英文名WILLY)先是在2011年間，為了幫泰谷公司舊公司派、董事長劉騰隆鞏固經營權，從4月12日到5月26日間，以相對成交等方式，壓低泰谷股價，藉此增加持股並吸引外資，導致泰谷股價在這段期間從43.2元下跌到27.3元，跌幅達36.81％ 。

同年間，鍾瑋驛因為圈購康聯公司首次公開發行股票(IPO)慘賠，找上康聯負責人李欣、黃麗蓉夫婦配合炒股，在半年時間內，用80多名親友人頭帳戶，把康聯股價從69.7元炒到100元，鍾瑋驛獲利8357萬餘元；鍾的女友、歌手吳仲凡還因被當炒股人頭，遭金管會移送，但因不知情且未獲利，獲檢察官處分不起訴。

▲鍾瑋驛涉3件炒股案共被判刑12年6月，還1件尚未定讞。（圖／記者劉昌松攝）

2012年底，鍾瑋驛又利用連續買賣及相對成交等手法，在44個營業日間，把三陽公司股價從每股17.75元，炒做到2013年3月的27.5元，漲幅達54.93%，鍾瑋驛從中獲利4481萬餘元。接著在5月17日到8月12日，鍾瑋驛用人頭戶炒作富驛酒店集團股票，結果高買低賣，不但嚴重影響市場，最後造成高達1.1億元的重大違約交割。

這4起炒股案中，泰谷、康聯、富驛案已經由最高法院分別判處鍾瑋驛各3年6月、5年、4年有期徒刑定讞，總計刑度12年6月，但鍾瑋驛卻在2020年間就棄保潛逃，分別遭台中地檢署、台北地檢署向法院聲請沒收保釋金共150萬元並發布通緝，至於三陽炒股案經法院判刑5年後，現正上訴最高法院，尚未定讞。