　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

科技董座炒股通緝2年落網　「歌手女友當人頭」連炒4股撈1.2億

▲▼友昱科技前董事長鍾瑋驛。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前友昱科技董事長鍾瑋驛涉炒作上市櫃公司股票被判刑定讞，發監前夕逃亡遭通緝2年落網。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前友昱科技董座鍾瑋驛因先後炒作泰谷光電、康聯控股、三陽工業、富驛酒店等4間上市櫃公司股票，還把當時女友、歌手吳仲凡當成炒股人頭，從中獲利1.2億元，同時造成1.1億元違約交割。其中3件炒股案被法院依《證交法》共判刑12年6月，但他卻在2020年間棄保潛逃遭通緝，直到29日落網歸案，由台北地檢署發監執行。

根據法院判決，鍾瑋驛(原名鍾國華，英文名WILLY)先是在2011年間，為了幫泰谷公司舊公司派、董事長劉騰隆鞏固經營權，從4月12日到5月26日間，以相對成交等方式，壓低泰谷股價，藉此增加持股並吸引外資，導致泰谷股價在這段期間從43.2元下跌到27.3元，跌幅達36.81％ 。

同年間，鍾瑋驛因為圈購康聯公司首次公開發行股票(IPO)慘賠，找上康聯負責人李欣、黃麗蓉夫婦配合炒股，在半年時間內，用80多名親友人頭帳戶，把康聯股價從69.7元炒到100元，鍾瑋驛獲利8357萬餘元；鍾的女友、歌手吳仲凡還因被當炒股人頭，遭金管會移送，但因不知情且未獲利，獲檢察官處分不起訴。

▲▼前友昱科技董事長鍾瑋驛炒股判刑定讝，逃亡通緝2年落網發監 。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾瑋驛涉3件炒股案共被判刑12年6月，還1件尚未定讞。（圖／記者劉昌松攝）

2012年底，鍾瑋驛又利用連續買賣及相對成交等手法，在44個營業日間，把三陽公司股價從每股17.75元，炒做到2013年3月的27.5元，漲幅達54.93%，鍾瑋驛從中獲利4481萬餘元。接著在5月17日到8月12日，鍾瑋驛用人頭戶炒作富驛酒店集團股票，結果高買低賣，不但嚴重影響市場，最後造成高達1.1億元的重大違約交割。

這4起炒股案中，泰谷、康聯、富驛案已經由最高法院分別判處鍾瑋驛各3年6月、5年、4年有期徒刑定讞，總計刑度12年6月，但鍾瑋驛卻在2020年間就棄保潛逃，分別遭台中地檢署、台北地檢署向法院聲請沒收保釋金共150萬元並發布通緝，至於三陽炒股案經法院判刑5年後，現正上訴最高法院，尚未定讞。

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
俄軍拿美工刀「閹割」烏克蘭戰俘　影片網路瘋傳
受雇最後一天「掉入攪拌桶」！台糖工人全身扭曲慘死
鬼月來了！「4生肖、4星座」財運爆棚
獨／滷味老闆頭七前殺手成屍體　死者媽發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

科技董座炒股通緝2年落網　「歌手女友當人頭」連炒4股撈1.2億

鬼門開！金門船長「海釣失蹤」　海巡出動5艇21人搜尋

搜捕5天…警聞「屍臭味」找到滷味攤槍手！遺體送殯儀館待相驗

快訊／台中診所醫護遭砍！走出大門遭「背後猛砍」鮮血染紅白袍

受雇最後一天「掉入飼料攪拌桶」！台糖工人全身扭曲慘死

快訊／宜蘭平房傍晚竄濃煙火舌　熊熊大火延燒另3間鄰房

讓世界看見台南　2021世界盃少棒賽南警厚實反恐維安能量

獨／滷味老闆爆頭案頭七前槍手疑自戕　死者媽：死有餘辜絕不原諒

南警鷹眼專案　連續住宅竊盜犯栽了

獨／滷味老闆遭爆頭「明頭七」　空拍機驚見殺手屍體還握著槍

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

科技董座炒股通緝2年落網　「歌手女友當人頭」連炒4股撈1.2億

鬼門開！金門船長「海釣失蹤」　海巡出動5艇21人搜尋

搜捕5天…警聞「屍臭味」找到滷味攤槍手！遺體送殯儀館待相驗

快訊／台中診所醫護遭砍！走出大門遭「背後猛砍」鮮血染紅白袍

受雇最後一天「掉入飼料攪拌桶」！台糖工人全身扭曲慘死

快訊／宜蘭平房傍晚竄濃煙火舌　熊熊大火延燒另3間鄰房

讓世界看見台南　2021世界盃少棒賽南警厚實反恐維安能量

獨／滷味老闆爆頭案頭七前槍手疑自戕　死者媽：死有餘辜絕不原諒

南警鷹眼專案　連續住宅竊盜犯栽了

獨／滷味老闆遭爆頭「明頭七」　空拍機驚見殺手屍體還握著槍

機車坐墊凸一根「巨黑姊夫」！翹臀女極樂狂飆　網驚：速度與激情

科技董座炒股通緝2年落網　「歌手女友當人頭」連炒4股撈1.2億

裴洛西出訪前強調：太平洋是我們「家」一部分　很興奮到這些國家

國營事業拍板年終最高4.4個月　害「303大停電」人員獎金扣減

KD連線怪物狀元幻滅？　鵜鶘不願給英格雷外「還有更大問題」

鬼門開！金門船長「海釣失蹤」　海巡出動5艇21人搜尋

專家怕他教壞綠軍一哥坦圖　曝KD投奔勇士後變了

匈牙利總理稱要「避免混種」　美國痛批：不可饒恕

「第一炮王」2年睡400女又愛拍！謎片外流轟動　遭女友推床上狂抽

恐怖弒蘿小品《夜迴3》10月27日上市　解開詛咒找尋失去記憶

鍋子竄大火！婦嚇到愣住　下秒竟用嘴吹害火勢更旺

社會熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

獨／處決滷味老闆逃山區人間蒸發　槍手畫面曝

「鬼門開」堤防邊除草驚見白骨乾屍！　

槍手自戕　滷味老闆媽：不原諒

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

警聞屍臭味找到槍手！遺體送殯儀館待相驗

偷拍女高中生小褲褲　碩士男求原諒被打槍

設電網防山豬卻電死移工　農民判決曝光

高雄鼠窩Day4攻進4樓！　恐怖B1先抽風24hrs

哈士奇害騎士撞翻多處骨折　飼主被要求付26萬

女友一路陪同！他成功獲選AV男優　拍攝主題曝

更多熱門

相關新聞

爛尾樓抵債3.8億　國寶朱國榮遭起訴

爛尾樓抵債3.8億　國寶朱國榮遭起訴

有殯葬大亨之稱的國寶集團總裁朱國榮，涉嫌在2009年間，主導關係企業福座公司，用一批位於苗栗10多年賣不掉的爛尾樓來抵債，害國寶人壽喪失立即收回3.8億元債權的機會，朱國榮則從中獲取好處1.4億元，台北地檢署調查後，29日依《證交法》非常規交易、《保險法》特別背信等罪，起訴朱國榮和國寶董監事共6人。

被控賤賣新光人壽房產　吳東進等4人結局出爐

被控賤賣新光人壽房產　吳東進等4人結局出爐

一二審相同法官　人權團體籲迴避

一二審相同法官　人權團體籲迴避

富二代炒股「月成交2億」　賠錢還被起訴

富二代炒股「月成交2億」　賠錢還被起訴

可成爆14內鬼　「分進合流」跳槽立訊

可成爆14內鬼　「分進合流」跳槽立訊

關鍵字：

鍾瑋驛炒股證交法

讀者迴響

熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

Pikacream發聲明全員退團

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

小甜甜產後「越控制體重越重」！就醫才知生病

裴洛西亞洲行解放軍平潭實彈射擊　國防部回應了

陳喬恩紀念日大方慶「3口之家」！

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面