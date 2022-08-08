德信證券董座虧空1.1億　「獨身貴族二代」協助假賣股套現

▲台北地檢署起訴德信證券前董事長林冠百涉嫌掏空1.1億元，違反《證交法》。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

德信綜合證券(6027)前董事長林冠百，因個人在外欠下巨額債務，找來從事女裝生意的好朋友、獨身貴族二代馮冠皓協助，以假的股權買賣名義，從德信創投等子公司掏空1.1億餘元，用來償還債務，直到德信公司發現花了錢沒買到相對應的股權才爆發，台北地檢署8日依違反《證交法》特別背信、《洗錢防制法》等罪起訴林、馮等3人。

起訴指出，林冠百在2018年向當時金星國際公司負責人謝國樑，借了美金320萬元、台幣300萬元，後來林冠百遭到催債，又沒錢可還，想到挪用子公司德信創投的資金，找來德信證券董事吳昌陽、好朋友獨身貴族二代老闆馮冠皓，協商用買賣獨身貴族股權的方式，套取德信創投現金。

為了避免這筆假買賣被發現，林冠百等人將交易拆成3筆交易，分別向獨身貴族馮冠皓的3間公司購買股權，但實際上馮冠皓根本沒有要賣股，收到德信的錢之後，就匯回林冠百相關帳戶，這段期間，吳昌陽還製作假的德信公司投審會同意文件，交到櫃買中心。

但德信證券最後查帳得知，子公司花了大筆金錢，卻沒拿到獨身貴族的股票，資產遭掏空的事情才因此爆發，檢察官根據相關金流帳冊，認定林冠百掏空德信子公司1.1億餘元，依法將林、馮、吳3人提起公訴。