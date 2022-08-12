▲台中人手刀衝啊！威秀影城50元電影票8/19開搶，限量2000張。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情趨緩，讓台中影迷們眾所期待的威秀影城重回後火車站！大魯閣新時代威秀影城已正式開幕，除了有1元爆米花優惠外，8月19日將推出影迷們最愛的「50元電影票」活動，但限量1000人，每人限購2張，19日當天早上7點開放排隊，前1000名影迷可領取兌換券享有優惠資格。

大魯閣新時代表示，除了19日的50元電影票之外，即日起至8月31日止，每日前100名至影城購票顧客，即可享1元購買爆米花、飲料、熱狗堡等點心優惠。

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▲每日前100名至影城購票顧客，即可享1元購買爆米花、飲料、熱狗堡等點心優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）



為歡慶威秀影城開幕，8月22日到26日大魯閣新時代也同步推出威秀影城電影票根優惠，包括出示票根可享館內當日免費停車，或是憑票根至館內大魯閣棒壘球打擊場即贈「電子體驗券一局」，至大魯閣保齡球館可享「球局買一送一」的優惠。

大魯閣新時代表示，威秀影城的回歸對許多在地人來說別具意義，因為早期有許多人從小就在這裡看電影到成家立業，商場內1樓直達4樓影城的超長手扶梯也是眾多影迷必定搭乘的神祕通道，加上商場位處台中火車站旁，交通便捷，是學生放學相聚、情侶約會看電影的首選影城。