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買小小兵電影套票　被告知「貨還沒到」！她怒：官網還偷改日期

▲看電影。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲日前一名女網友去領小小兵套票竟被告知貨還沒到。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

實習記者黃麗頻／綜合報導

電影《小小兵2：格魯的崛起》將在7月20日全台上映，威秀影城也獨家推出小小兵組合套餐預購，並於7月8日限量開賣，讓許多小小兵迷興奮不已！不過，有名網友在網路上購買小小兵組合套，前往京站威秀領取，明明官網寫著「7月8日開放領取」，卻被告知「要20日才能領取」，讓她十分傻眼，「自己沒做好，還要消費者買單」。對此，威秀影城給出回應。

原PO在Dcard上以「在威秀買小小兵桶讓我的人生大徹大悟」為題發文，日前和朋友去看電影時，因為威秀影城推出小小兵獨家的爆米花桶，上頭也寫著「7月8日開放領取」，決定去京站威秀看電影；等到了現場要領取餐點跟爆米花桶時，卻被店員告知「這個還沒到貨，要20日才能領取喔」，也不能換成一般的杯子，店員表示「這樣盤點會有困難」，讓原PO相當錯愕，直呼「是把我們當盤子吧！」

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▲網友貼出訂購畫面截圖。（圖／翻攝至Dcard）

▲網友貼出訂購畫面截圖。（圖／翻攝至Dcard）

後來原PO提到，決定將套票換成普通票，卻被告知要加收「80元的手續費」，再次詢問，店員一臉不耐煩地強調，「退票的話手續費都是不退的喔」。雖然很生氣但因為電影已經開場，她還是拿著票走了，最後原PO指出，威秀的訂票網站竟將領取日期改成7月20日，「真的還好有截圖欸！」

文章曝光後，引來網友爭相討論，「真的當所有小小兵粉都是好欺負的盤子」、「默默把領取日期改掉，太誇張了」、「票賣那麼貴服務還沒有等值」、「對方疏失還要消費者自行吸收」、「真的很傻眼」、「真的太扯了啦」，不少網友表示應該直接投訴消基會，「一定要討個公道！」

後續原PO表示，希望可以藉由這篇文章及貼文下的留言，讓企業看到進而改善，也謝謝願意分享自身經歷以及提供意見的網友們，他們還會再尋求途徑管道去申訴。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電威秀影城總公司，威秀表示，此為基層員工訓練不周的單一個案，已與當事人聯繫致歉並退還全數的手續費，對此他們感到相當抱歉，往後會加強員工訓練的部分

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