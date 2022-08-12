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騙去柬埔寨打工　不聽話遭關狗籠「餵泡水狗飼料」！騙1人拿60萬

▲▼綁架、手銬。（圖／資料照）

▲不願配合遭關狗籠。（示意圖，非新聞當事人／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國人受高薪工作騙至柬埔寨事件頻傳，《自由時報》網路節目「官我什麼事」邀請刑事局國際科科長李泱輯受訪，只要看到求職寫到「高薪、輕鬆、無經驗」9成以上是詐騙集團，詐騙集團也開出，只要騙一個人來，就能拿到2萬美金（約新台幣60萬元）。他也透露，有國人因為不配合，被關進狗籠，甚至還餵狗飼料。

李泱輯在節目中表示，詐騙集團開給人口販運，只要詐騙一個人來，不管自願或非自願的工作，都可以拿到2萬元美金，「因此有很多自願者，或是被騙去的被害人」，甚至還有民眾一下飛機，就被人口販運強押上車，不服從就毆打的情形。

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李泱輯也分享慘忍的虐待手法，有民眾不願配合詐騙集團，也不願從事詐騙行為，因此被關進辦公室的狗狗籠，警告其他人，「如果不聽話會被關狗籠」，甚至還餵泡水的狗飼料，「真的就把他當狗一樣養在狗籠裡面」。

另外，也有中度智能障礙者被騙過去，詐騙集團發現對方沒有工作能力，氣得毒打一頓甚至還用刀割腿，「腳都爛掉，刀刀見骨」，棄置在西港街頭，最後被台商會的民眾發現，送去醫院救回一命。

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國內出現不少抓交替的案例。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

李泱輯指出，現在手上受理的案件有213件，警政署目前無法提供正確的估算數字，不過可以發現，民眾出國前往柬埔寨的飛機「班班客滿」，受害者恐怕超多2千人。李泱輯也提到，除了民眾被詐騙集團騙去之外，也有不少被害人在當地想回家，家人拿不出贖金，因此詐騙集團提出「抓交替」的方式，「騙一個來就可以走，騙兩個我就給你錢」。

李泱輯表示，由於現在台灣媒體大肆報導，國人對於求職詐騙更加警惕，因此被害人開始往身邊親友下手，出賣親友求生，告訴對方「我在這裡過很好」、「你過來玩我幫你出錢」，大部分的受騙年齡層較低，甚至有未成年的民眾，「鄉下地方有一整群的同學一起被帶去，這就是所謂的抓交替」。

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