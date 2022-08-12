　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台人柬埔寨打工慘淪「豬仔」　刑事局曝：有人被關狗籠餵狗食

▲立法院「台灣已成人口販運輸出國？ 柬埔寨受害者現身說法，立委齊呼籲行政院成立專責小組」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）
▲柬埔寨打工旅遊變「豬仔」，慘遭囚禁、凌虐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

近來台灣人被利誘至柬埔寨「打工」、被遭詐騙集團控制的案例陸續被爆出，有被害人除了被當「豬仔」轉賣4次，甚至還被性侵、毆打甚至囚禁狗龍等慘無人道的虐待，光在7月間，台灣就接獲213件報案，也讓人不免擔憂「境外黑數」不知道還有多少沒有曝光。

刑事局7月接獲213起報案，有國人在網路上被高薪、工作輕鬆的求職廣告吸引，跑到柬埔寨「打工旅遊」，沒想到一出境瞬間豬羊變色，被當成「豬仔」凌虐，甚至還有遭性侵、毒打等情事。

▲▼應曉薇公布受困柬埔寨打工台人求救、聯絡記錄。（圖／記者袁茵攝）

▲市議員應曉薇公布受困柬埔寨打工台人求救、聯絡記錄。（圖／記者袁茵攝）

刑事局國際科科長李泱輯則表示，有國人前往柬埔寨，因為不配合詐騙集團行動，所以慘被關在狗籠，並且被餵狗食，甚至還拿刀凌虐，造成被害人腿部多處刀傷，被棄置在街頭「等死」。

李指出，詐騙集團因為在台灣被相關警政單位鎖定，所以都把機房移至境外，因缺乏機房話務員，進而從台灣「進口」，演變成用跨境人口販運的方式來填補人力。

▲▼近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

▲近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

被害人一落地，就馬上遭詐騙集團強押上車，逼迫從事詐騙活動，一有不從就囚禁、凌虐甚至性侵，而不堪使用的被害人，就被當成「豬仔」交易到另一個詐騙集團。

李泱輯強調，國人要逃離詐騙集團魔掌，甚至還要付出2萬元美金，沒錢想脫困就要「抓交替」，以人交換人，找2人以上還可抽取仲介費，有被害人為了脫困，竟然向親友下手，許多剛出社會的新鮮人就這樣被最親信的人騙去柬埔寨。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
台男被騙去柬埔寨　「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來
快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜
林智堅台大上課「打卡12次」　自嗨文被挖出：越看越尷尬
獨／台女皮皮現身連線　親揭「柬埔寨詐騙」7天如煉獄
男赴柬埔寨「遭割腿凌遲」丟包街頭　台商幫送醫：腳爛了
詐騙6千萬　警抄水房衝入！主嫌脫光光正在嘿咻
矇眼害撞牆、食物加滿滿辣油　父母虐死雙胞胎3歲兒
已婚大學教授劈9女！　「內射流出來」鹹濕對話曝
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搭捷運掏彈匣「裝備保養」嚇壞民眾　他辯：要去玩生存遊戲啦！

林穎孟濫用公帑幫男友付員工薪水　助理嘆：只剪影片就領3萬5

台人柬埔寨打工慘淪「豬仔」　刑事局曝：有人被關狗籠餵狗食

中藥行玻璃門突爆裂！碎片噴濺割傷3歲女童　急call消防送醫

宿醉不適請假返家　全身酒味「賴給檳榔」...違規男這下慘了

人妻壞壞已婚同事！自爆「1年懷孕2次」…年收破百萬工程師夫綠炸

太好騙！接到「偵查隊長」來電　彰化家庭主婦上繳38萬

國一生教室裡撞肩「校門口鬥毆」　砂石車險撞上...同學嘻笑錄影

柬埔寨詐騙台灣版！坑30人騙6千萬　警抄水房...主嫌房裡正在嘿咻

14歲少女上網找家教　噁男2度耍壞誘上床...辯：有得到同意

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

搭捷運掏彈匣「裝備保養」嚇壞民眾　他辯：要去玩生存遊戲啦！

林穎孟濫用公帑幫男友付員工薪水　助理嘆：只剪影片就領3萬5

台人柬埔寨打工慘淪「豬仔」　刑事局曝：有人被關狗籠餵狗食

中藥行玻璃門突爆裂！碎片噴濺割傷3歲女童　急call消防送醫

宿醉不適請假返家　全身酒味「賴給檳榔」...違規男這下慘了

人妻壞壞已婚同事！自爆「1年懷孕2次」…年收破百萬工程師夫綠炸

太好騙！接到「偵查隊長」來電　彰化家庭主婦上繳38萬

國一生教室裡撞肩「校門口鬥毆」　砂石車險撞上...同學嘻笑錄影

柬埔寨詐騙台灣版！坑30人騙6千萬　警抄水房...主嫌房裡正在嘿咻

14歲少女上網找家教　噁男2度耍壞誘上床...辯：有得到同意

海灘遊玩詭異風突然吹來「一把傘」　度假女胸口當場被刺穿身亡

小熊鈴木誠也玉米田亮相超興奮　首局敲安得分成日本第1人

學倫會處資訊不對稱地位　林智堅未配合調查就不應喊冤

狂人曬對帳單「我是否不適合買股」　網歪樓求開群：賺的分你

快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜　落選高承恩獲邀

台中人手刀衝啊！威秀影城50元電影票8／19開搶　限量2000張

快訊／南韓F-4E戰鬥機墜海　2機師成功生還

搭捷運掏彈匣「裝備保養」嚇壞民眾　他辯：要去玩生存遊戲啦！

柬埔寨詐騙狂聊20分鐘「3個月賺449萬」　網揪2字露餡了

曾在他面前慘跌　鄭容和「記了6年」現身問：妳之前跌倒還好嗎？

社會熱門新聞

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

前棒球國手陰經龍5刀狠殺女友！下場出爐

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

即／國1南下嚴重車禍！3大貨車撞成一團

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

全家確診隔離　妻敲門赫見「丈夫倒床上」死亡

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝

蘆洲2賓士夜帶槍彈、手銬路邊集結　遭警盯上GG了

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

就是要去柬埔寨看阿嬤阿　航警苦勸不回2「孝孫」

劉邦友8死官邸傳飄白影！　「改建警局鎮煞」毒販離奇抓狂跳樓亡

更多熱門

相關新聞

丁寧戳破柬埔寨高薪陷阱！

丁寧戳破柬埔寨高薪陷阱！

國人受高薪工作騙至柬埔寨事件頻傳，引發各界高度關注，演藝圈除了吳慷仁發文呼籲「天下沒有白吃的午餐」，丁寧也以自身經歷給予警示，「多想想，用心想，天下沒有白癡會願意付錢讓別人爽爽過的。所有的快樂，沒經歷前面的努力，都是假的。不勞而獲？別傻了。」

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

「網美口X到狂吐」　陸網見性侵行事曆：抓去槍斃

「網美口X到狂吐」　陸網見性侵行事曆：抓去槍斃

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

關鍵字：

柬埔寨打工旅遊豬仔刑事局 

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

老爸帶女兒體驗搬磚　「1亮點」卻讓網友歪樓

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

黃義達43歲近況曝　粉絲激動：等到都當媽了

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面