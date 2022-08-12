台人柬埔寨打工慘淪「豬仔」　刑事局曝：有人被關狗籠餵狗食



▲柬埔寨打工旅遊變「豬仔」，慘遭囚禁、凌虐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

近來台灣人被利誘至柬埔寨「打工」、被遭詐騙集團控制的案例陸續被爆出，有被害人除了被當「豬仔」轉賣4次，甚至還被性侵、毆打甚至囚禁狗龍等慘無人道的虐待，光在7月間，台灣就接獲213件報案，也讓人不免擔憂「境外黑數」不知道還有多少沒有曝光。

刑事局7月接獲213起報案，有國人在網路上被高薪、工作輕鬆的求職廣告吸引，跑到柬埔寨「打工旅遊」，沒想到一出境瞬間豬羊變色，被當成「豬仔」凌虐，甚至還有遭性侵、毒打等情事。

▲市議員應曉薇公布受困柬埔寨打工台人求救、聯絡記錄。（圖／記者袁茵攝）

刑事局國際科科長李泱輯則表示，有國人前往柬埔寨，因為不配合詐騙集團行動，所以慘被關在狗籠，並且被餵狗食，甚至還拿刀凌虐，造成被害人腿部多處刀傷，被棄置在街頭「等死」。

李指出，詐騙集團因為在台灣被相關警政單位鎖定，所以都把機房移至境外，因缺乏機房話務員，進而從台灣「進口」，演變成用跨境人口販運的方式來填補人力。

▲近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

被害人一落地，就馬上遭詐騙集團強押上車，逼迫從事詐騙活動，一有不從就囚禁、凌虐甚至性侵，而不堪使用的被害人，就被當成「豬仔」交易到另一個詐騙集團。

李泱輯強調，國人要逃離詐騙集團魔掌，甚至還要付出2萬元美金，沒錢想脫困就要「抓交替」，以人交換人，找2人以上還可抽取仲介費，有被害人為了脫困，竟然向親友下手，許多剛出社會的新鮮人就這樣被最親信的人騙去柬埔寨。