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台灣男被騙去柬埔寨　失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

▲▼ 。（圖／翻攝自FB柬埔寨旅遊相關社團）

▲好友傳送求救訊息。（圖／翻攝自FB柬埔寨旅遊相關社團）

記者施怡妏／綜合報導

柬埔寨淘金詐騙猖狂，近來引起各界重視，一名網友指出，現在不只柬埔寨，整個東南亞都很危險，以前只是騙錢，現在已經轉型了，女的直接強姦，男生則是賣器官，逃跑的話就直接開槍射殺，身邊朋友就是被高薪工作吸引騙過去，已經失聯兩個月，舌頭被割掉，家人付30萬贖人但卻沒下落。

原PO在柬埔寨旅遊相關社團發文，以前的詐騙集團都是騙錢，但是現在都轉型了，「變成人蛇集團，擄人勒索集團，販賣器官集團 」，別想說去看看再回來，去了就回不來了，「門口有軍隊在守，逃跑直接開槍射殺，沒死就抓回來打」，女生被強姦，男生賣器官，如果付不出贖金，就要求騙朋友來抓交替。

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB柬埔寨旅遊相關社團）

▲希望大家提醒身邊的人，不要再去柬埔寨了。（圖／翻攝自FB柬埔寨旅遊相關社團）

她指出，「不要認為朋友不會騙你，任何人找都不要去」，身邊就有朋友聽到有高薪的工作，傻傻被騙去，結果舌頭被割掉，家人付了30萬贖金，但卻沒有任何後續，已經失蹤2個月了，「報警也沒用，東南亞國家大多是軍政府，軍警都和黑幫有勾結，所以拜託大家不要再去了」。

她貼出多張當地的照片，其中一張是友人傳來的求救訊息，傳送一張舌頭被割掉的照片，並痛苦喊「我快死在這裡」、「我好痛苦」、「我不想死在國外」。

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