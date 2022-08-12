快訊／高雄女孩回家！　美女主播「台視豆花妹」任市府發言人　

▲高雄女孩回家了，高市府多了兩位美女發言人張硯卿（左圖）、周璟瑜（右圖）。（圖／記者吳奕靖合成）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府再添美女發言人，除了之前找來前主播張硯卿之後，現在又找來被稱為「台視豆花妹」的周璟瑜任市府發言人，高雄市長陳其邁表示就任將屆滿兩年，同時也進入連任競選階段，為加強市政推動與城市行銷，所以在今(12)日高雄市政府公佈發言團隊新戰力，分別由前三立主播張硯卿和前台視主播周璟瑜擔任高雄市政府發言人。

張硯卿出生高雄，雄女畢業後北上求學，大學就讀國立政治大學公共行政學系。畢業後投入新聞業，歷任中視、壹電視及三立新聞記者及主播，長期主跑政治新聞、並擔任政治新聞主管，擁有十年新聞經驗。

周璟瑜同樣出生高雄，就讀鳳新高中，大學就讀國立中正大學政治學系，畢業後歷經三立新聞、台視新聞記者及主播，有完整新聞經歷，並曾採訪過香港反送中及兩韓高峰會等重大國際新聞，因為撞臉藝人「豆花妹」，被稱為「台視豆花妹」。

陳其邁表示，兩位新任發言人過去都是優秀新聞人，也都是優秀的高雄女孩，這次選擇回鄉回到高雄服務，相信兩人均能發揮所長，協助市政推動，並強化城市行銷，讓市民更瞭解高雄市政府施政措施。