手刀訂位！姓名同字對中「中、秋」　燒肉吃到飽4人同行1人半價

▲高雄義享店限定！姓名同字對中「中、秋」，花韓燒韓式燒肉吃到飽享4人同行1人半價。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋節揪團烤肉去！主打韓式燒肉吃到飽「花韓燒」祭出中秋優惠，只要姓名還有「中」或「秋」，就享4人同行1人半價優惠，此次優惠僅有在義享時尚廣場推出，若不想大費周章採買食材，又想感受中秋烤肉氣氛的話，一定要手刀訂位起來！

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▲花韓燒主打韓式燒肉吃到飽。（圖／記者許宥孺攝）

佳節團聚烤肉已成為每年中秋的重頭戲，不少懶人為避免事前物資採買的繁瑣工作，也會選擇到燒肉餐廳直接享用美食。義享時尚廣場7F「花韓燒」主打458元起韓式燒內吃到飽，大獲韓式美食愛好者好評，點購蕎麥花嚴選系列(698元/人起)或木槿花秘藏系列(798元/人起)，再贈比臉大牛排(每桌乙份)。

為了歡慶中秋佳節，花韓燒義享店也於中秋節連假(9月9日至11日)期間，推出義享店獨家限定活動，凡姓名中含有「中」或「秋」字，提前以電話預約訂位，即可享4人同行1人半價之優惠(每日限10組，限於中午12點前進場)。

▲▼搶攻中秋商機！奇可餐飲推出多款月餅禮盒及烤肉組。（圖／奇可餐飲提供）

若是喜歡親自動手烤肉，但又不想到大賣場人擠人，台灣最大化妝品集團東方美企業旗下的「奇可餐飲」，即日起推出「中秋火焰燒烤組」，分冷凍宅配和熟食外帶2種組合，嚴選美式BBQ風味豬肋排、蒜蓉斑節蝦、海味中卷、美國帶骨牛小排、明太子雞肉串、季節時蔬串等10種澎湃海陸食材。即日起接受預訂，數量有限，售完為止。

▲▼「FrozenHeart凍心炸冰淇淋」進駐義享時尚廣場，是南台灣百貨獨家品牌。（圖／記者許宥孺攝）

而烤肉尾聲更不能錯過甜點，義享時尚廣場B2「凍心炸冰淇淋」使用新鮮水果與頂級食材製作，金黃酥脆的外衣，包裹著頂級手工冰淇淋。今年推出中秋烤冰趣大禮包，內含10個烤冰淇淋半成品(可任選)及輕巧型保冷袋乙個，提供烤肉後，解膩甜點的新選擇。