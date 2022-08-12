不滿愛犬被偷抱走　視訊對嗆下令6友砍死他！衝動男下場曝光

▲男子不滿寵物狗被抱走，竟指示友人砍死他。（示意圖／pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名蔡姓男子因不滿家中幼犬被龔姓男子擅自抱走，事後藉口「不見了」而不歸還，因此找來6名友人，透過手機視訊下令「打」，龔男就在短短5分鐘遭活活打死。高雄高分院更一審將蔡依傷害罪判處2年10月，動手的李、楊2人則以傷害致死，分別判9年、7年6月。

判決指出，2019年3月10日上午，蔡姓男子不滿龔男擅自將自己飼養的幼犬抱走，事後卻聲稱遺失而無法歸還，雙方因此在臉書上爆發口角，蔡還錄音說「你最好是用你這條命賠這隻狗！」龔聞言隻身前往蔡所在之工寮對質。

龔抵達後，當時蔡人不在現場，用電話指示當時在場的友人讓龔離開，未料兩人用臉書視訊對嗆時，龔男竟回嗆：「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」蔡隨即用電話指示友人動手「打」，而李、蔣、楊3名成年人，和3名未成年男子持棍棒、刀械、酒瓶毆打龔約5分鐘後，頭部重創倒地，龔歷經1個月的搶救仍傷重不治。

案經上訴二審，主嫌蔡男共同犯重傷罪處6月6月，3名友人犯重傷致人於死罪，李男處10年、蔣男8年、楊男8年6月。最高法院閱卷後，認為蔡、李、楊涉案部分仍有待釐清，撤銷判決發回重審，蔣男維持原判。

高雄高分院更一審認為蔡男僅犯傷害罪，改判2年10月，李、楊仍觸犯傷害致死罪，分別判9年和7年6月，除了蔡不得再上訴，其餘2人可再提上訴。