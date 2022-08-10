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裴洛西質疑反應過大　陸外交部：美方嚴重挑釁一次，中方必鬥爭一次

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）接受媒體訪問指出，不理解數月前美國會議員訪台沒有影響，她的訪問引發中國對高度關注。大陸外交部今（10）日回應，4個多月前反覆向美方表明，堅決反對裴洛西訪台，但美國依然一意孤行。他批評，美方侵犯中國主權再、干涉中國內政，「只要美方做一次，中方就必定堅決鬥爭一次。」

汪文斌表示，我們一貫反對美國議員竄訪台灣，裴洛西是美國第三號政治人物，坐著美國軍機赴台，在台期間張口閉口代表美國，聲稱這是一次官方訪問，民進黨當局更宣揚裴洛西是「台美關係」的重大突破，這都充分表明裴洛西訪台是升級美台交往的重大政治挑釁。

汪文斌進一步說，違背美方在《中美建交公報》當中所做的「僅與台保持非官方關係的承諾」，違背國際社會廣泛認可，並由聯大第2758號決議所確認的一個中國原則，違背聯合國憲章確立的不干涉內政的國際法準則。

▲▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

▲裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

汪文斌指出，「中方4個多月前就已經通過各種渠道、各個層級反覆向美方表明，堅決反對裴洛西竄台的嚴正立場，但美方對中方的勸阻和警告置若罔聞，一意孤行。」

他指出，是美國違背承諾，而不是中國違背承諾；是美國侵犯中國主權，而不是中國侵犯美國主權；是美國縱容支持「台獨」分裂活動，而不是中國縱容支持美國的分裂活動。美方挑釁滋事在前，中方正當反制在後，合理、合法、必要、適度。

「美方在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的道路上越走越遠，卻指責中方改變現狀。美方每年在中國周邊海域搞的軍演達上百次，卻指責中方反應過度。對於這種強盜邏輯，中方不會接受，國際社會也不會認可。」汪文斌說，對於美方侵犯中國主權、干涉中國內政的嚴重挑釁行徑，只要美方做一次，中方就必定堅決鬥爭一次。

汪文斌強調，如果美方真的像其說的那樣希望遵守國際法，希望維護各國主權和領土完整，就應當老老實實回到一個中國原則和中美三個聯合公報上來，不要輕舉妄動，不要一條道走到黑，趁早打消「以台制華」的念頭，為中美關係穩定發展，為台海和平穩定多做正事實事。

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