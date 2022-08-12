「我們都是站在泥巴裡的人」焦糖挺林智堅：拿掉學歷還是五星市長

▲陳嘉行、林智堅。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

林智堅9日被台大認定抄襲余正煌的碩士論文，風波未息。焦糖哥哥陳嘉行在臉書上寫了3次「憑什麼」，替林智堅喊話，無奈「即便一點成就也遭人忌」，並要對方別再回應與桃園市政無關的問題了，因為市民不在乎誰是受害者，只在乎誰能成為領導者。

焦糖哥哥陳嘉行透過臉書發文，劈頭連問憑什麼打雜助理不但能選上議員，更成為選區結構藍大於綠的新竹市長？憑什麼半工半讀的窮人家孩子會回校園進修？又憑什麼高票連任新竹市長後，還要競選桃園市長？

「林智堅的存在，是台灣夢的真人版。」陳嘉行表示，林智堅冒犯了「某些人內建卻不敢明講的階級意識與精英優越感」，所以錯在忘記自己平凡人家的出生背景，一點成就也遭人忌妒。

「你就是什麼都得靠自己拚，所以無法接受別人惡意的否定。」陳嘉行喊話林智堅，一旦為自己辯駁，這樣的表現反而成就有心人惡意設的局中局，因為這些人不求真相，只想嘲笑羞辱，「看你在眾人面前出糗。」

陳嘉行更認為，市民不在乎林智堅是不是受害者，只在乎林智堅能否成為領導者，「拿掉學歷、拿掉那張文憑，你還是你，你還是林智堅。」他也誇讚，林智堅早已用8年的施政表現、成績證明自己的人格，是「五星市長」。

▲焦糖力挺林智堅。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

陳嘉行最後也附上林智堅過去擔任助理時的照片，直呼「今天開始，不要再回應跟桃園市政與市民福祉無關的問題了，專心做事，讓大家看見。」

貼文底下，陳嘉行也不忘標記林智堅並表示，「再多委屈你只能吞了」，別忘記自己的出身，「我們都是站在泥巴裡的人，不用擔心別人把你弄髒，振作起來！不要再回應抹黑了。」

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