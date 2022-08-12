挺堅變避堅　綠營派系傳「北北基切割」不聯合造勢

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文抄襲，民進黨主席、總統蔡英文則定調挺堅。有派系成員透露，部分參選人為了自保，挺堅變成避堅，甚至有人喊出要「北北基切割處理」，不希望舉辦聯合造勢；不過，這部分的說法目前尚未取得相關回應。

▲林智堅強調自己「百分之百沒有抄襲」。（資料照／記者湯興漢攝）

林智堅11日在政論節目上直言，他的碩士論文百分之百沒有抄襲，現在很後悔把民調資料借給余正煌，若是當初沒有借出資料，應該就不會有現在一系列的風波，自己就是一名善意的資料提供者，他願意與余正煌面對面對質，「我要為了我自己的清白、人格，去捍衛」。

不過，蔡英文10日在中執會上定調全黨「支持林智堅捍衛自己的清白」，隨後便傳出黨內其實有一些不同的聲音。憂心民進黨北北基桃竹選情會「一屍五命」的立委高嘉瑜曾說，「我們如何支持林智堅捍衛清白？連林智堅自己都沒辦法捍衛自己的清白」；台北市議員王世堅甚至被網友貼上「中共同路人」標籤，他強調，團結前提是「不能黑白顛倒」，對於同黨同志在電視台公然侮辱，「我是忍無可忍」。

根據《中時新聞網》報導，一名派系成員透露，蔡英文公開挺堅之後已經不可能換人，黨內噤聲不代表大家心裡都服氣，論文抄襲爭議若說沒有外溢效應，那是騙人的，話題要是繼續發酵下去，部分參選人為了自保可能會提議「北北基切割處理」，甚至不希望舉辦聯合造勢；還有桃園地方人士感嘆，現在跑場子都會有人在台下針對論文案抗議，雖然現場人員都是綠營基本盤，卻沒有支持者阻止抗議人士，這樣的狀況讓大家感到很尷尬。

不過，上述傳聞的真實性，目前尚未獲得相關人士回應，詳細狀況仍有待進一步釐清。