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台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了：超扭曲

林智堅,台大（圖／記者張一中攝、記者林敬旻攝）

▲台大認定林智堅抄襲。（圖／記者張一中攝、記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

林智堅論文抄襲案持續延燒，眼看他遭台大撤銷碩士學位，就有一群台大生提出3疑點，發起連署「請台大重啟林智堅論文審查」。然而，看到這份線上表單後，國民黨台北市議員參選人楊植斗抓包2字，吐槽「這世界的價值扭曲愈來愈厲害了。」

楊植斗昨不以為然表示，剛剛看到一個號稱由「台大學生」所發起的連署活動，要求重啟林智堅的論文調查，「我往下滑了幾個選項，發現其中還有一題是要你『發誓』是不是台大學生，原來只要敢『發誓』，每個人都能當台大學生。

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而PO文也引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「真難相信這表單是台大的水準」、「笑死我了...我發誓我是政大的學生」、「哭阿，我超想當台大學生或校友QQ」、「我用斬雞頭發誓」、「難怪這幾天打雷打的那麼猛」。

▲台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了。（圖／翻攝自臉書／楊植斗）

▲他認為「發誓」二字很荒謬。（圖／翻攝自臉書／楊植斗）

針對林智堅論文審查，連署書上提出了3大疑點：

1.根據教授陳建仁所說，「林智堅論文案實際上台大今天很突然發表結論，但對於相關當事人提出的論證，並沒有充分納入，所以林智堅今天提出捍衛個人權利的看法。」台大學倫會的審查沒有調查對林智堅有利的證據。

2.根據校友鄭文燦所述，「重大學倫案不宜速審速判，應給林智堅陳述機會」。台大學倫會在林智堅碩士沒有出席的情況下，判決極刑，不符合法治精神。

3.學倫會召集人未審先判！林智堅委任律師團發現，「蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀。」

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