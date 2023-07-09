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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸去年5610所幼兒園倒閉　面臨少子化「招不到學生」

▲▼日本傳出一名幼稚園學童被活活熱死在娃娃車的悲劇。（示意圖，非當事者／CFP）

▲大陸少子化，各地幼兒園出現倒閉潮。（示意圖，非當事者／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

大陸少子化問題嚴重，許多幼兒園面臨招不到學生的困境，光是去年就有5610所幼兒園因此倒閉，剩下的幼兒園也在咬牙苦撐，就連老師都被要求完成招生業績，不達標就會被訓斥和扣錢，讓老師們苦不堪言。

陸媒《經濟觀察報》報導，一名化名為楊惠英的幼教老師，在廣東一間民辦幼兒園工作，受少子化影響，園內所有老師都被園長要求每月必須招到2位新生，同時舊生留存率也要達到92%，才算「定位率」達標，讓她為這兩件事傷透腦筋。

楊惠英透露，每個班共30名學生，若按照92%「定位率」的規定，她必須在9月開學前，收齊至少28名學生的部分學費，為了保住飯碗，她開始每天打十幾通電話給家長，不停家訪說服他們繳學費，甚至請親友幫忙宣傳，但最後還是沒有達標。

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲幼教老師扛招生壓力。（圖／CFP）

楊惠英表示，這間幼兒園五年前其實生源充足，在當地也小有名氣，往往每到招生第一天，都會出現家長大排長龍排隊報名的現象，「現在，一切都改變了」。

大陸其他地區的幼兒園也有同樣問題。浙江一所公辦幼兒園園長在招生結束後指出，「往年每一所幼兒園都需要搖號，但是今年有三所幼兒園沒招滿，包括以往搖號搖得非常熱鬧的兩所公辦園」；另外，黑龍江牡丹江市以前完全不宣傳的幼兒園，今年破天荒透過各種方式進行招生宣傳，像是拍抖音影片等等。

大陸出生人口在2017年後逐年遞減，2022年新生兒數量僅956萬。根據大陸《全國教育事業發展統計公報》顯示，2022年全國幼兒園數量減少5610所。

該報導也指出，全國工商聯民辦教育出資者商會監事長馬學雷表示，在供過於求的背景下，幼兒園的競爭將更加激烈，「無論是公辦園還是民辦園，能夠在這種環境下生存發展的，一定是一批有特色、有質量的幼兒園，這既是園所之間競爭的需要，也是國家對教育高質量發展的整體要求。」

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