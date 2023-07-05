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獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

▲▼國中會考登場，圖為新北高中考場狀況。（圖／新北教育局提供）

▲少子化衝擊，基北區有高達84%考生可上公立學校，甚至0分也上榜。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局研擬從113學年度起，包括建中、北一女等公私立高中職全面減招，每班班級人數均調降1人，依現有班級數推估，約減少700多個招生名額。有私校校長就直言，少子化風暴已席捲中學階段，以基北區來說，會考不到10分也可上北市公立學校，而新北市、基隆市部分公立高中更因為有缺額，0分就上榜，減招刻不容緩。

台北市教育局規劃，明年8月北市公私立高中職招生全面減招，其中公立高中職每班班級人數從35人降至34人，私立高中職從45人降至44人，依現有高一班級數推估，明年將至少減招700多個名額。

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北市一所公立高中校長指出，從去年基北區免試入學招生數據進行分析，有高達84%的學生錄取公立學校，「這樣私校要去哪裡找學生？」，以前會考人數動輒30多萬人，今年只剩不到20萬，考生少了三分之一，若依據考生減少的幅度，高中職減招幅度應該不止於此。他認為，減招因應、精緻化教學是未來教學趨勢。

台北市私立華興中學校長曾騰瀧表示，中南部縣市的高中職學校，因為公立少、私立多，普遍面臨私校退場問題；反觀北市，因為公立多、私校少，公立高中職多達30多校，當面臨少子化衝擊，必須採取減招因應。他說，包括明星高中校長在內，都希望朝減招方向規劃，因為現在學生的特質、新課綱課程多元，老師備課都比以往辛苦，適度調降班級人數，可減輕教學現場壓力。

不願具名的高中端教師也指出，近幾年受少子化衝擊，公立高中也出現缺額，去年就有0分考生登記錄取基北區公立高中，包括基隆女中、基隆高中、金山高中等均有缺額。以今年為例，基北區考生約5萬多人，名額卻有7萬多人，再不減招因應，0分錄取公立高中職的學生只會越來越多。

曾騰瀧進一步指出，調降班級人數應有相關配套，像是老師的教學品質應相對提升，減少人數不是減輕負擔而已，而是要花更多時間去做課程研發，提供學生更好的照顧等。此外，招生名額攸關考生權益，教育局應盡早對外公布，讓明年考生和家長及早因應。

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