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如何提升孩子保護力？中醫院長郭大維：「高麗蔘搭配益生菌，調整體質、補氣補力 」紅力超人活力輕鬆Get！

▲▼正官庄,紅力超人高麗蔘飲PLUS,6年根高麗蔘,益生菌,野櫻莓,郭大維,中醫。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲孩子快樂成長是父母最大的心願，不少家長希望透過營養品加強孩子的保護力。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

做父母最關心的永遠是孩子的成長，尤其是正值活潑好動年紀的學齡兒童，如何補充營養更是一門大學問！不少家長想透過保健食品幫孩子加強保護力，但對於現代習慣上網爬文找資料的爸媽，網路資訊爆炸，眾多過來人的建議總是讓人看得眼花撩亂，很多父母不敢輕易嘗試，反而耽誤了孩子的黃金成長期。

扶原中醫診所總院長郭大維表示，家長首要注重孩子日常飲食的均衡，且要有充足睡眠，而成長期間多活動身體，培養適度的運動習慣也是必須。然天下父母心，家長總是希望能多為孩子提升更完善的保護力，一方面想給孩子補充營養品，一方面又怕小朋友吃進太多添加物或是化學合成劑等，郭院長認為可徵求醫生或專家意見，提出「以中醫角度而言，內調外養很重要！」，像是透過食材補強孩子保護力，例如有百草之王美稱的高麗蔘就很適合，「高麗蔘被中醫稱作百草之首，能大補元氣，簡單來說就是可以幫孩子補氣又補力，當活動力提升，保護力、防護力自然也會跟著增加。」

郭院長特別強調，尤其是6年根高麗蔘經過2年養土6年種植，正值營養價值最優良的時機採收，多種人蔘皂苷，孩童也可以適量食用調整體質，家長可以此為根據，挑選適合的保健食品。另外，益生菌可以幫助維持消化道機能、調節生理機能。在西醫的概念中，內部菌叢失衡影響眾多，郭院長認為當孩子體質調理好，自然能吸收完整營養並鞏固保護力。

▲▼正官庄,紅力超人高麗蔘飲PLUS,6年根高麗蔘,益生菌,野櫻莓,郭大維,中醫。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲透過日常食補為孩子補充營養，父母更放心。（圖／取自免費圖庫pexels）

郭院長補充，現在的小朋友活在科技世代，3C產品使用過度也會影響孩子，家長也須留意幫孩子補充有益的營養素，「像是含有花青素的野櫻莓和山桑，能降低手機、平板等帶來的傷害，協助保持敏銳度，也是很好的營養成份。」最後，挑選營養品除了成份之外，郭院長也建議爸媽盡量選擇有口碑的大廠製造，經過多項成份檢測更值得信賴，且要讓孩子能「主動樂意吃下保健食品至關重要」，劑型是否好入口也很重要，「孩子不想吃的話，再營養也補充不到。」

▲▼正官庄,紅力超人高麗蔘飲PLUS,6年根高麗蔘,益生菌,野櫻莓,郭大維,中醫。（圖／業者提供）

▲扶原中醫診所總院長郭大維表示，讓孩子能主動樂意吃下保健食品至關重要。

像是知名韓國人蔘品牌正官庄就很懂收服孩子們的味蕾，近期在台首推出為兒童成長量身打造的「紅力超人高麗蔘飲PLUS」據2014至2020年AC尼爾森調查，連續6年獲得韓國兒童高麗蔘保健品銷售冠軍，秘訣就在於口味是小朋友最愛的優格風味，大大沖淡人蔘味變的好喝好入口，郭院長更笑說「看到小孩子喝的開心，我也想喝了呢！」。

向來是成人保健品優先選擇的人蔘，許多家長也想給孩子「補一下」，郭院長推薦「紅力超人高麗蔘飲PLUS」，內含珍貴6年根高麗蔘精華，具備30多種人蔘皂苷可以滋補養氣，對於兒童來說是相當好的食材，「紅力超人高麗蔘飲PLUS」也添加了韓國政府認證機能性食品專利菌株原料的益生菌，能幫維持消化道機能，順暢好吸收，還有能夠維持晶亮力的野櫻莓與山桑，每100g野櫻莓和山桑的花青素值更是蔓越莓的124倍呢！輕鬆呵護寶貝的晶采明亮。「紅力超人高麗蔘飲PLUS」即撕即飲的設計也很方便小朋友隨時隨身補充活力，就連郭院長的孩子都成為「紅力超人」的小粉絲，喝完一包還想再喝，不用三催四請就能把喝「紅力超人高麗蔘飲PLUS」列入每天行程中。

碰上外在挑戰不用怕！爸媽跟孩子都養成良好的生活作息、提升保護力，再搭配擁有超人般能量的秘密武器「紅力超人高麗蔘飲PLUS」，變身「超人」全方位守護寶貝就是這麼簡單輕鬆！ 

▲▼正官庄,紅力超人高麗蔘飲PLUS,6年根高麗蔘,益生菌,野櫻莓,郭大維,中醫。（圖／業者提供）

▲正官庄「紅力超人高麗蔘飲PLUS」含6年根高麗蔘、益生菌、野櫻莓與山桑，提供孩子全方位保護力。（圖／取自品牌正官庄）

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