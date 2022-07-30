林智堅論文爭議　台大校長參選人看法首曝光「相信台大調查」

▲林智堅身陷碩論爭議，今發出18頁的給台大學倫會聲明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案，林智堅今（30日）發布長達18頁的致台大學倫會聲明，再度強調論文原創性，但台大則沒有回應，台大校長參選人郭大維今面對媒體詢問時也強調，學術倫理是非常重要的事，這也是台大師生非常重視的，相信台大會作最公正、最好的調查。

林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，包括與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同，林智堅多次召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，並重申論文原創性，甚至對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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▲台大校長參選人郭大維表示，相信台大會做最公正調查。（圖／記者許敏溶攝）

而台大受理檢舉後組成審定委員會進行審議，本週三台大學倫會首次開會，關鍵人物余正煌當天在律師陪同下出席，更發表聲明強調沒有抄襲，反而林智堅當天沒親自出席，遭外界質疑怯戰，雙方纏鬥多日，隔空交火；林智堅今天發佈「致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」，提出五點說明，再度重申論文原創性，也希望藉此協助學倫會委員對「與余正煌碩士論文存在相似度」等議題有較為完整理解。

面對林智堅碩論爭議，多數台大教授都選擇低調回應，在今天舉行的第二十二屆旺宏金矽獎頒獎典禮中，擔任旺宏基金會董事的郭大維，過去曾擔任台大代理校長，面對媒體詢問對於林智堅事件看法，一開始郭大維僅回應，今天最重要的是旺宏金矽獎頒獎，半導體產業是台灣最重要支柱之一，今天來這裡感謝旺宏這些年的投入，提供這個平台，最主要感謝這件事。

之後媒體追問，對於台大學術倫理審定委員會審議林智堅案，是否尊重其專業，郭大維則回應，「我想，學術倫理是非常重要的事，這也是台大師生非常重視的，我相信台大會作最公正、最好的調查。」但對於是否希望政治不要介入此案，郭大維則沒有回應。

