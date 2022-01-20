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過年保健品該怎麼送？中醫師：關鍵成分選「蔘鹿」天鹿御方精華飲

消費中心／綜合報導

逢年過節總想挑些補品、保健食品送給父母聊表孝心，卻往往過段時間後發現禮盒還被塵封在角落？其實長輩除了捨不得吃之外，也有可能是對成分不熟悉而不敢輕易嘗試，全球第一人蔘品牌正官庄(附註3)推出主打靈活力、滋補力雙雙升級的「天鹿御方精華飲」，含有長輩看得懂的經典6年根高麗蔘-地蔘、紐西蘭SAT特A級鹿茸、靈芝子實體及足量葡萄糖胺等關鍵明星成分，秉持120多年國家級製蔘專業的正官庄，嚴選尊榮頂級原料與290多項層層把關檢驗，讓這一次你虎虎「蔘」風的孝心保證讓長輩有感！

▲▼ 過年保健品該怎麼送？中醫師：關鍵成分選「蔘鹿」天鹿御方精華飲 。（圖／品牌提供）

▲全球第一人蔘品牌(註3)正官庄推出主打靈活力、滋補力雙雙升級的「天鹿御方精華飲」，這一次你虎虎「蔘」風的孝心保證讓長輩有感！

長輩也懂挑：優質成份來源、有國家認證才能放心吃！

年節前總是有大批民眾頻頻詢問，「什麼樣的禮品送長輩/老闆們才知道珍貴？」「保健食品到底要挑什麼送？」「什麼樣的成分適合哪種類型的人吃？要中式還是西式才夠全方位？」扶原中醫診所總院長郭大維分享：「挑選保健食品的原則很簡單，成分越單純越不會造成負擔，產品如能有溯源管理、專業機構檢驗、國家級政府背書，當然也讓使用者更相對安心！」

郭大維醫師補充，市售保健食品百百款，許多人常會猶豫該選中式或西式配方，但以中醫角度來看，單純的養生食補，利用「促進新陳代謝、調節生理機能」靈活強身的方式以形補形才是最關鍵的！像是鹿茸成分中的胺基酸、蛋白質和人體最相近，且其內的膠原蛋白是靈活力的關鍵，有別於過去國內保健品多採用鹿角與骨片，營養價值較低，天鹿御方則是選用含有紐西蘭SAT特A級鹿茸臘片，每副僅佔2-2.5%鹿茸茸尖，含有豐富礦物質、維生素、胺基酸及膠原蛋白等，十足珍貴！再加上正官庄年產量僅2%的頂級6年根高麗蔘－地蔘，經過2年養土6年種植，在其養分最為飽滿充足時採摘，經過獨家的汗蒸技術，極大化其中的人蔘皂苷(達30多種)及多醣體等，中西合璧濃醇滋補的配方，能夠全方位進行綜效調養。除此之外，比較特別的是「天鹿御方精華飲」內還加入了珍貴的靈芝子實體與足量葡萄糖胺，能夠維持行動靈活，加倍保養關鍵環節不卡卡外，還能調養好眠，中西醫保健價值一次擁有，是尊貴不凡的頂級獻禮。

郭大維醫師補充：「我個人推薦朋友喝天鹿御方精華飲，口碑也都很好，我常呼籲大家吃進肚子的東西，一定要知道來源、注意產品有沒有可信賴的認證」正官庄天鹿御方精華飲擁有雙國家品質保證，全程遵守正官庄獨家8階段(註1)嚴格品管外，也堅持5大原則(註2) 。紐西蘭鹿業局代表Seamus說明：「天鹿御方選用的鹿茸皆為人道方式採收，透過國家級紐西蘭鹿業局嚴格控管，每一隻鹿都有編號可溯源。」天鹿御方精華飲由韓國原裝進口，食用上安心無虞，豎立出業界蔘鹿雙補的典範！

過年除了貼心選擇符合長輩需求的保健食品，強化保護力外，自己的健康當然也不能忽略！其實30~40歲年輕人也有不少「卡關」的問題存在，郭大維醫師分享近來門診發現不少平日久坐辦公室年輕上班族，因為在休息假日進行路跑、有氧、爬山等高強度運動，導致關鍵環節問題，而正官庄天鹿御方溫補成分，也很適合青壯年族群飲用，超前部署提早儲存靈活基金，推薦年輕人趁過年添購長輩需要的禮盒之際，順手為自己帶一盒。

天鹿御方薈萃珍稀原料　隨時隨身打造尊榮保健　男女老少都能吃

天鹿御方精華飲內的高麗蔘、鹿茸成分，「頂級食補」的正面印象深植人心，廣受老一輩的認可與愛戴，且產品採即撕即飲包裝，方便隨時隨身做補充，不論男女老少各種體質的人都很適合用來溫和進補、調理體質，全方位提升靈活力及保護力。天鹿御方精華飲限時優惠85折價NT$6,120元，更多產品資訊請上正官庄官方購物網站：https://www.kgcshop.com.tw/products/%E5%A4%A9%E9%B9%BF%E5%BE%A1%E6%96%B9-30%E5%85%A5

▲▼ 過年保健品該怎麼送？中醫師：關鍵成分選「蔘鹿」天鹿御方精華飲 。（圖／品牌提供）

▲郭大維醫師表示：「我個人推薦朋友喝天鹿御方精華飲，口碑也都很好，我常呼籲大家吃進肚子的東西，一定要知道來源、注意產品有沒有可信賴的認證」

註1：正官庄獨家8階段
1.簽訂合約：以KT&G嚴格的基準與廠商簽訂採購合約
2.鹿農生產者管理：專業獸醫師親赴產地執行檢驗
3.安全性檢驗：家畜動物傳染性疾病紐西蘭政府認證
4.品質驗證：反覆性徹底的檢驗授予合格標籤
5.乾燥管理：獨家具備25年以上的乾燥秘訣
6.乾燥驗證：KT&G鹿茸部門採購專業乾燥後品管檢驗
7.選別&進口：KFDA進口動物性原料檢驗合格通關
8.品質檢驗：須符合正官庄最高嚴苛品管標準

註2：正官庄5大原則　創建蔘鹿典範
1.國家級品質把關：選用紐西蘭鹿業局認證優良鹿茸
2.源頭管理：全程契作附產銷履歷
3.食安保障：獨家8階段生產檢驗
4.匠人精神：7項專利標準以及30年鹿茸研究生產
5.珍貴稀有：含有鹿茸頂部臘片精華

註3：資料來源官網
 

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