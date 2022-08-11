中元節換手機也有優惠　iPhone 13 Pro Max現省近5000元

▲傑昇通信iPhone 13 Pro Max降4,810元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信搶攻普渡商機，推出購機優惠，例如蘋果iPhone 13 Pro Max（256GB）限時開賣89折，現省4810元、三星5G軍規版三防機，再搭配件購物金現折3,410元、HUAWEI平板不到7,000元。

中元節將至，除了普渡好兄弟保平安外，傑昇通信特別開闢「BuyBuy壓驚」專區，指定機型下殺6折起，像是卡在要漲不漲的蘋果iPhone 14新機傳聞，傑昇通信門市購買iPhone 13 Pro（256GB）結帳再省4,710元，iPhone 13 Pro Max（256GB）限時四天購機89折，狂降4,810元，未有5G使用需求的果粉，iPhone 11（128GB）也有92折優惠。

▲傑昇通信優惠機種。（圖／傑昇通信提供）

此外日常實用的三星Galaxy A53（8GB/256GB），活動期間購機限時64折起；再來是主打最堅固耐用的5G軍規三防手機，不僅支援IP68防水防塵，以及符合軍規認證標準，甚至導入手套、濕屏觸控等功能的三星Galaxy XCover6 Pro，非常適合物流人員、工程建築等等常需面對各種天氣變化，甚至潮濕、高粉塵工作環境的使用者，搭配活動配件金優惠再省3,410元。