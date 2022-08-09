7月手機降價榜出爐！iPhone 14發表前夕　前代機款降價7710元

▲iPhone 13 mini。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳俐穎／綜合報導

全球關注的iPhone 14系列發表，進入倒數階段，傑昇通信表示，七月手機降價榜受蘋果新機發表影響，共八個品牌進榜，不只旗艦機降價，連免五千的入門機型也榜上有名，呈現各家品牌手機大打價格戰促購。

蘋果仍為台灣最受歡迎的手機品牌，iPhone 13系列就佔4席，並以13 mini（512GB）降2,800元最多，過往熱門旗艦機型iPhone 13 Pro 128GB、256GB及1TB的單機全進榜，擔心iPhone 14系列新機發表後，14 Pro以上機型漲價太多無法負荷，仍可改入手降幅一成以上的13 Pro。

▲7月手機降價榜。可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

本月持續透過各大通路活動促銷影響價格的，就屬降價榜占3席的SONY，並且以頂規拍照手機SONY Xperia Pro I降最多，在五月Xperia 1 IV發表時，同步調整價格到39,999元，接著透過節慶行銷活動給足優惠，再降到32,900元，近2成的降幅，讓真心喜愛的索粉更好入手：日前小尺寸旗艦機ASUS Zenfone 9開賣後，傑昇通信發現，對比新機價格偏高，目前降價近萬元的Xperia 5 III，購機再送輕巧保冰袋（市價$490元），在門市的詢問度也跟著增加，顯見小旗艦的確受到市場青睞。

新機上市、舊機降價的還有Google Pixel 6 Pro及小米12，本月降價榜各占兩席，蟬連兩個月的Pixel 6 Pro，兩版本分別佔降價榜第三、七名，雙雙降價7,000元；另外，小米喜迎12 Lite開賣，已經上市逾三個月的12及12X，總降幅超過2成，傑昇通信指出，Google Pixel 7系列即將於9月開賣，米粉也有望在年底盼來小米13系列，屆時舊機的折扣可能更多，值得消費者期待。