228限時購機優惠出爐　iPhone 13 Pro Max降破4000元

▲iPhone 13 Pro Max降破4千元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

連假即將到來，3C通路也推出相關優惠，傑昇通信今宣布自即日起至2/28舉辦「連假瘋購機」活動，活動期間至全台傑昇通信門市購買iPhone 13 Pro Max（256GB）結帳最高享四千元折扣，還有HTC、三星手機及平板等多款人氣3C商品，購機再抽三星A52s及iPhone SE。



傑昇通信表示，自2/24起至2/28止，限時限量推出購機獨家折扣，包括蘋果、三星、HTC等，至全台傑昇通信門市購買指定手機立即享現折回饋，如iPhone 13 Pro Max（256GB）現省4,010元，只要3萬6,390元即可入手；買iPhone 13 mini（128GB）結帳現折1,910元外，還有購機限定加碼的月月抽，大方送出iPhone SE等獎項。

三星Galaxy A52s（6GB/128GB）現賺4,300元，此外，三星摺疊機Galaxy Z Flip3（8GB/128GB）原價3萬888元，活動價最高可再現省萬元，只要1萬9,890元，再享總價值3,170元的原廠登錄禮，購機再抽三星Galaxy A52s。

號稱史上最堅固螢幕的S22旗艦系列，2/28在傑昇通信門市預購S22及S22+，除了享有原廠開賣登錄禮，再加碼送7,600元獨家豪華禮包，總價值破萬元。