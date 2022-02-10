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情人節3C贈禮　iPhone 13 Pro最高折2810元

▲情人節優惠iPhone 13 Pro最高折2,810元。（圖／傑昇通信提供）

▲情人節優惠iPhone 13 Pro最高折2,810元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

在春節假期結束之後，即將迎接西洋情人節，3C通路也推出相關優惠，傑昇通信表示，即日起至2月13日至全台傑昇通信門市購買iPhone 13、iPhone 13 Pro最高享2,810元折扣，還有三星手機、平板等多款指定機款，加碼再抽三星Galaxy A52s、蘋果iPhone SE等3C好禮。

在一年一度重要傳達心意的情人節時刻，至全台傑昇通信門市購買iPhone 13 Pro（256GB）只要33,590元，直降2,810元，全台熱銷單機iPhone 13（128GB），則有2,610元的折扣，購機還有機會把iPhone SE帶回家。

▲情人節優惠機型。（圖／傑昇通信提供）

▲情人節優惠機型。可點圖放大（圖／傑昇通信提供）

目前市占最高的摺疊機三星Galaxy Z Flip3（8GB/128GB），最高現省10,898元，僅需19,990元，另一款擁有6.5吋大螢幕、120Hz高螢幕更新率、IP67防塵防水等級的高CP值手機A52s（6GB/128GB）只要9,990元，購機還能再抽A52s，抽中等於買一送一。

此外，近期許多新劇上映，舉凡華燈初上第三季、殭屍校園等熱門連續劇，傑昇通信也推薦入門平板三星Galaxy Tab A7 Lite，5,100mAh大電量、支援杜比音效、8.7吋大螢幕，追劇到玩遊戲通通一手包辦，4,290元就能入手。

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