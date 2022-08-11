1句「林襄蠻正的」讓他慘分手！女友怒嗆膚淺　女網傻：我也覺得香

▲林襄身材姣好擁有超高人氣，甚至還受到日本職棒球隊注意。（圖／翻攝自Facebook／林襄 Mizuki）

網搜小組／閔文昱報導

網紅林襄擁有甜美長相及火辣身材，有「爆乳版黃捷」的稱號，同時也是職棒啦啦隊「樂天女孩」其中一員，是不少網友心中的女神。不過有男網友指出，只因為覺得林襄「蠻正的」就慘遭女友提分手，對方甚至還稱「膚淺的人才會喜歡那種露奶搏眼球的女生」，讓他覺得相當傻眼。貼文一出，引發熱議。

一名男網友在Dcard發文表示，他和女友交往一年多，前陣子女友問他覺得林襄怎麼樣，結果他回應「蠻正的、最近好像很紅」，不料對方馬上變臉，還傳了一堆林襄過去的照片，讓他看完後相當無言，認為林襄又不是他的女朋友，過去如何與他無關，但女友還是為了這件事和他吵了好幾次架。

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▲林襄。（圖／翻攝自IG／95_mizuki）

原PO透露，女友近日向他提分手，「她不能接受男友會喜歡林襄，她覺得膚淺的人才會喜歡那種露奶搏眼球的女生」，這讓原PO感到相當無奈，因為自己是真的不是喜歡林襄，只是覺得這個女生很好看，不過身邊似乎也有不少女生在聽到男生喜歡林襄後會覺得傻眼，讓他不禁納悶「女生是不是都不太喜歡林襄這種女生？」

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「這種女友分一分也好，真的是無限上綱欸」、「可能審美不同導致她想分手吧，確實有些人會這樣哦」、「前女友很瞎，還好放生了」、「神經病？她就是想分手找理由」、「那請你前女友去找和尚跟李星交往吧，因為就連彩虹也會欣賞女生的外表」、「恭喜恢復單身，你值得更好的」。

另外，也有女網友表示，「我也覺得林襄很正蠻喜歡她的，代表我也很膚淺？」、「我是女生也喜歡看林襄，美的事物還不看爆」、「身材好臉蛋好是真的，我男友說覺得她漂亮我也不會生氣，因為我也覺得漂亮」、「我是女生完全不會，大家都是利用優勢賺錢」、「我是女生，我喜歡美女，而且平胸，還是覺得很香」。

▼原PO分享奇葩分手經歷，引發熱議。（圖／翻攝自Dcard）

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