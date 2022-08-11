柬埔寨詐騙「掏金內幕」曝光　反詐成員：做得好還能升遷

▲近日屢傳台人被誘騙到柬埔寨進行詐騙工作。（圖／記者楊熾興翻攝）



實習記者楊欣倫／綜合報導

近日屢屢傳出台人被高薪誘騙到柬埔寨、緬甸等地區工作，卻慘被性侵、毆打或是活摘器官的情況。國際救援組織成員近日在節目上分享柬埔寨詐騙集團的殘忍手段，和當地「軍事化管理」的工作情況以及組織的救援管道。

本站曾報導《台女赴柬埔寨「行事曆」曝！淘金變人間煉獄 7天內遭多人性侵9次》，一名台灣女子赴柬埔寨「工作」，因拒絕從事詐騙和賣淫，被轉賣4次到不同園區，7天內甚至被性侵達9次。

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民間非營利組織「全球反詐騙協助組織」（Global anti scam org, GASO）成員SAMMY近日在節目《新聞挖挖哇》上分享柬埔寨詐騙工作內幕，那裡其實跟一般人想像中的不太一樣，像是「高壓軍事化管理的中國工廠」，規定員工幾點到幾點做哪件事情，會要求業績，也會進行培訓，不僅有薪水還有可能升遷成組長，就跟普通的上班族一樣。

▲▼SAMMY透露詐騙集團內部作業。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



SAMMY也補充，升遷其實有條件，也就是要「同流合污」，而且如果拒絕從事詐騙工作，就會被轉賣到環境更差的地方遭受毒打、電擊等，他就曾經接觸過一名被割掉一個腎臟的被救援者，集團活摘對方器官後竟逼迫繼續進行詐騙。

SAMMY也透露因為沒辦法直接進入詐騙集團內部進行救援，所以以前的管道是找當地的軍人，讓軍人帶著資料將人帶出園區後給予1000至3000美元（約新台幣3萬至9萬元）的「贖款」，不過後來被詐騙集團知道這件事之後，對方要軍人先收了錢再進園區救人，但帶出來後要不要放人完全看軍人的心情，也可能再將人轉賣至另一個園區賺取雙方的金錢，導致現在的救援行動更加困難。