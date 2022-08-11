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社會 社會焦點 保障人權

高雄「極樂淫窟」胸狠老師上課了！洗香香裹浴巾出來...警察開門

記者許宥孺／高雄報導

高雄七賢路上的「電信大樓」是色情行業聚集地，被封為「極樂淫窟」。警方日前接獲檢舉，該棟大樓又有色情交易，警方持搜索票衝進門，發現一名應召女正洗完澡，準備與恩客進行全套連結，通通被帶回派出所。據了解，這家會館會在網路上PO小姐的「胸狠」照片，並附上身高體重、罩杯還有「上課時間」，但小姐年齡都介於30-50歲之間。

▲▼七賢路極樂淫窟舒活會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲色情業者於網路上PO小姐「胸狠」照攬客，日前遭警方查緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局接獲檢舉，七賢路上的電信大樓疑似有違法色情交易，經探查，該家舒活會館除了在大樓及樓層四週裝設監視器監控外，平時並將大門深鎖營造成歇業情況，等到熟客到場時，才會開門讓客人進入。

▲▼七賢路極樂淫窟舒活會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊姓女服務生剛洗好澡，身上只裹著一條浴巾。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警9日晚間7點多循線喬裝進入，在研判時間成熟後展開查緝，一開門，發現女服務生剛洗完澡才從浴室走出來，身上只包裹著一條浴巾，總計查獲36歲賴姓負責人、45歲楊姓女服務生及37歲宋姓男客等3人。

這家舒活會館於近期開始營業，業者也不避諱的直接放上網路哏圖「想要來修淦嗎？」讓人一看就知道是色情業，業者並於網路上PO小姐的辣照，有主打台灣妹、高顏值女神、骨感妖精、火辣女教師等，同時附上身高、體重、罩杯以及「上課時間」，業者還強調環境舒適，不僅有VIP房、浪漫氣氛房還有文青風。

警方表示，賴姓男負責人以每次新台幣1800元代價，媒介女服務生提供全套性交易並拆帳得利，旗下女服務生年齡約介於30-50歲之間。賴男為避免遭查緝，都是以通訊軟體確認顧客上門時間，才聯繫女服務生到場從事性交易。本案偵訊後，將楊姓女服務生、宋姓男客等2人，依社會秩序維護法函請簡易庭裁處，負責人賴男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦。

▼業者於網路上PO小姐照片和身材罩杯資訊，並附上營業時間。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼七賢路極樂淫窟舒活會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼七賢路極樂淫窟舒活會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼七賢路極樂淫窟舒活會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼七賢路極樂淫窟舒活會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼七賢路極樂淫窟舒活會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

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