愛河「小企鵝」躺平了！　網笑翻「命案現場」高雄熱爆害消風

▲愛河小企鵝今早洩氣。（圖／翻攝自臉書高雄美食地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府於愛河灣推出「聊療漂漂河」活動，將6大LINE人氣貼圖化身巨大充氣裝置藝術，成為療癒可愛的景致。繼「貓爪抓」受損洩氣後，今（11日）早上，「PP mini小小企鵝」也被遊客發現「翹班」，整隻躺平漂浮在海上。文化局表示，目前進行重新定位調整，稍晚將會重新展示。

為迎接2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，市府首度集結6位來自高雄「台灣IP」超人氣貼圖明星作為活動大使，讓LINE聊天室中的虛擬角色立體化、巨大化，在愛河灣迎接後疫情時代即將到訪高雄的旅客。

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▲▼超人氣貼圖明星出沒高雄愛河灣，PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔萌翻天。（圖／記者許宥孺攝）

由超人氣貼圖「無所事事的小海豹」打頭陣，以一貫的軟爛姿態漂浮在愛河灣上，首度曝光就造成大轟動。接著「PP mini小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「豆卡頻道」、喝珍奶的「貓爪抓」、游泳的「塔仔不正經」也陸續下水，成為高雄目前最熱門的打卡拍照景點。

不過日前才因港區風勢強大，造成人氣貼圖「貓爪抓」氣球受損，今日上午又有遊客目擊「PP mini小小企鵝」溺水，整個氣球都洩了氣，小小企鵝就躺平在海上，照片被分享在臉書粉絲專頁「高雄點」。

▲網友發現愛河小企鵝洩氣，笑說是「命案現場」。（圖／翻攝自臉書高雄點）

文化局表示，因昨夜雨勢，大量雨水排入愛河灣，小企鵝流錨移位，目前進行重新定位調整，稍晚將會重新展示。

不少網友見了照片也笑說，「命案現場⋯⋯」、「南極圈果真無法來熱帶生活，還是，被昨晚的雷公係那嚇破膽了呢！」、「難怪牠需要游泳圈」、「他被熱爆了！！他本來應該在南極生活 高雄害他爆了消風～～」、「企鵝當然是要去找大冰塊」、「累了 熱暈」。

貼文也吸引民進黨高雄市議員簡煥宗留言表示，「熱到不想上班，直接趴下」，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁也回應：「結果最認真還沒翹班過的竟是 無所事事小海豹？2300萬人都驚呆了」。

▲▼網友拍下小企鵝早上現況，當時就不太對勁。（圖／翻攝自臉書高雄點）

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