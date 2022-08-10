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公布姓名照片也不怕！4酒駕累犯就1個無照駕駛　「應加重罰金」

▲台南市警局指出，台南市取締量能增幅在六都中排名第二，酒駕事故減少21.4%，降幅為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為遏止酒駕，警方加強執法。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為遏止酒駕，3月底起累犯將公布姓名、照片，迄今新法上路4個月，臺灣酒駕防制社會關懷協會全國大調查，發現352名酒駕累犯中，酒駕3次以上竟高達54位，占了15%，無照駕駛者更高達89位，等同每4位酒駕累犯就1個無照駕駛，比例高達25%，應加重無照駕駛罰金。

根據統計顯示，我國酒駕累犯約佔酒駕族群3到4成，為遏止酒駕累犯上路，今年3月31日酒駕新法上路，其中針對10年內有第2次以上酒(毒)駕或拒測行為之違規人，公布其姓名、照片及違法事實。

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新法執行4個月，臺灣酒駕防制社會關懷協會全國大調查，統計全國各監理站與縣市政府公布「酒駕及拒測累犯公布專區」，協會發現，截至8月10日為止，全國公布352名酒駕累犯名單，酒駕達3次與以上之酒駕者高達54位，其中，無照駕駛者竟高達89位。

▲台南市警局指出，台南市取締量能增幅在六都中排名第二，酒駕事故減少21.4%，降幅為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）
▲為遏止酒駕，警方加強執法。（圖／記者林悅翻攝）

臺灣酒駕防制社會關懷協會表示，酒駕累犯同時伴隨無照駕駛佔總數25%，即4位酒駕累犯就有一位無照駕駛，皆為先前因酒駕遭吊銷或吊扣駕照，或是緣於其它交通違規事由。既然無照，為何繼續酒駕？這類酒駕累犯常呈現無守法觀念、僥倖心態、無同理心、酒精使用疾患的高風險群，加上無照駕駛罰則太輕導致。

協會指出，依據交通管理處罰條例規定，無照駕駛處以6,000元~1萬2,000元罰鍰，並當場禁止其駕駛。交通部統計每年高達25.6萬件無照駕駛，因為無照罰則太低，因此酒駕累犯寧可挑戰公權力，也要無照違法上路，「無照駕駛罰則必須提高罰金，從嚴處罰，才有可能杜絕無照駕駛加上酒駕之亂象。」

此外，酒駕防制協會也發現，酒駕累犯中出現3次與超過3次者共54位，佔總數15.3%，協會表示，其為酒精成癮之高風險族群，從流行病學研究中顯示，酒駕累犯具有酒精成癮的比例約7成，強制治療實證上的確能降低再犯率。協會強調，酒駕累犯再犯率極高，除判刑重罰之外，必須司法與醫療合作，評估酒癮的嚴重性，加以治療才能改善酒駕行為。

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