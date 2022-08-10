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面試官勸去海外！她2年後一查驚「險被拐到柬埔寨」：詐騙手法進化

▲▼綁架、手銬。（圖／資料照）

▲近來有不少人被拐騙到柬埔寨。（示意圖／資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

近來詐騙集團以高薪拐騙台灣人到柬埔寨等東南亞國家的事件頻傳。一名女網友回想起2年前的面試經驗，表示當初對方用一連串話術，想要讓她到海外工作，所幸沒有答應前往，如今看到有人被賣到柬埔寨的恐怖遭遇，才驚覺自己也差點受害，驚訝表示「詐騙集團早就進化」。

原PO在「Dcard」發文表示，2年前因為疫情突然失業，之後接到一間公司的面試邀請，看到是一間人力資源公司在徵台灣辦事處人員，職缺要求大學畢業、多益650分、商科佳，備註可能會調到海外工作。她為了小心起見，先查那間公司是否有營業登記，確認完成後才答應去面試。

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原PO一到現場，面試官隨即介紹海外工作的福利，她一臉茫然詢問，「這個工作不是在台灣嗎？」對方聽到後結巴回應，「在台灣上班一個月薪資大概3萬，願意外派的話薪水翻倍以上，大部分人都會選外派，不過現在疫情還不會外派」，接著又提到自家是股票投資公司，這幾年越南、菲律賓、柬埔寨經濟發展迅速，很多上市上櫃公司都需要人投資，且客戶都是中國人，不需要英文很好，一直希望她可以去上班。

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲面試官不停用話術想騙原PO到海外。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO表示，事後也真的收到錄取通知，「上面寫在台灣受訓薪資28k，疫情過後會進行外派薪資80k」，不過她當時因為想要休息，加上懷疑是博弈或者資金盤的工作，所以沒有答應到該間公司上班。近來柬埔寨高薪詐騙事件瘋傳，她想起當時的經歷才再度上網搜尋，發現該間公司現在已經被註銷了。

原PO不禁感嘆，其實被騙到柬埔寨的人也不一定是貪心，因為可能在台灣面試並工作一陣子後，才突然被公司要求外派，多數人都會認為這是一個機會，尤其對於疫情失業或剛畢業的新鮮人來說，真的會不小心踏入陷阱，「現在詐騙集團早就進化到，先讓你在台灣工作一段時間，再用工作理由讓你出差把你賣了，也有公司組織員工旅遊，結果賣掉所有員工的新聞」，因此在文末提醒，「只能說不是上市上櫃公司、知名企業，都不要相信外派這件事」。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲原PO驚呼「詐騙集團手法早已進化」。（示意圖／取自Pixabay）

不少人看到後驚呼，「好可怕！！！還好你沒去」、「詐騙騙術一直再精進，讓人很難防，多留意新聞，了解詐騙話術」、「我之前看一些柬埔寨詐騙的影片就是逃出來的人接受採訪那種，現在的詐騙集團好像都有請心理醫生分析人心漏洞，所以才越來越厲害，我覺得蠻可怕的」、「真的很恐怖…如果是剛出社會被騙機率蠻高的，至少不會完全不相信，大概半信半疑程度」。

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