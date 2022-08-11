欠繳9萬罰單4年突借錢繳清　他自曝：怕被管收會死在牢裡

▲新北7旬王姓男子（右）向朋友借錢，急忙到新北分署繳清罰單欠款，理由是怕被管收，會病死在牢裡。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名7旬王姓男子欠9萬元交通罰單逾4年，經移送行政執行署新北分署強制執行，共查扣他1.7萬餘元存款抵罰，王男日前突然跟朋友借錢親赴新北分署繳清餘款，透露怕被管收會病死在牢裡，儘管王男仍嘴硬堅稱冤枉受罰，還自曝曾對兒子的員工潑汽油討債，但因身罹宿疾、晚景堪憐，書記官當場轉介社福機構協助，王男口念「阿彌陀佛」回謝。

王男本案被開罰單的原因，是2018年4月25下午4點多，開車在北市濱江街遇到警方設置的酒測路檢點，明知警員已揮動指揮棒在他車前示意，他卻短暫減速後，再大範圍行駛槽化線繞過路檢點加速駛離，構成不依指示停車受檢事由，被裁罰9萬元罰鍰。

王男遲遲沒繳清，2020年6月間被移送新北分署強制執行，前後共扣得他的銀行存款1萬7000多元，最近1次是在上個月（7月）27日執行扣押存款但撲空，然而從來不理會本案執行動作的王男（71歲），這次接獲扣押命令後，卻在父親節當天急忙到新北分署，請陪同的朋友出錢繳清罰單餘款7萬2000多元。

書記官好意詢問他的經濟狀況，確認是否會因一次付清罰鍰而影響生活，王男抱怨當年冤枉受罰，他當時以為警員揮動指揮棒讓他離開，可是打行政訴訟不被法官採信而敗訴確定。王男表示自己重聽並患有精神疾病又常中風、曾昏倒11次，領有身心障礙手冊，目前借住哥哥家，靠政府每月發放3900元老人年金度日。

王男還自曝與兒子形同陌路，因為兒子跟他借錢創業、經營咖啡廳，卻一直不還錢，所以他曾去咖啡廳對員工潑汽油討債，兒子的咖啡聽後來也倒閉。王男說，深感近年來自己健康越來越差、每年都會中風，害怕若被新北分署聲請法院裁定管收，他可能會死在牢裡，所以趕快付清。

王男的故事雖令人搖頭，不過他宿疾纏身、晚景堪憐，書記官當場聯繫社福機構轉介，提供救助或補助給王男，王男明顯受到感動，離開時連唸2次「阿彌陀佛」回謝。新北分署呼籲民眾應配合酒測稽查，萬一受到裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免被強制執行。