　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兄酒駕弟出面超不爽　遷怒公務員被頂一句話...立馬掏10萬繳清

▲▼新北1名唐姓男子代兄繳罰單，與行政執行署新北分署書記官抬槓。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名唐姓男子（左）代兄繳罰單，與行政執行署新北分署書記官抬槓。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名唐姓男子不爽哥哥積欠罰單3萬餘元、以至於老家房子被查封，竟遷怒前來貼封條的行政執行署新北分署書記官，不但質疑非法查封，還親赴新北分署要「質詢」，書記官變臉表明不幫哥哥繳錢就拉倒，唐男頓時軟化，不但掏出預先備妥的現金付清，還一併將哥哥所欠房屋稅、地價稅甚至其他罰單共10多萬元都買單，並透露改變不了哥哥的行為，只好幫哥哥善後。

唐男的哥哥現年43歲，家住新北市鶯歌區，2010年9月30日午夜，他酒後騎機車在桃園被警員查獲，被移送桃園市政府交通事件裁決處裁罰3萬7500元，因遲沒繳清，多次強制執行僅扣到存款3467元，剩餘部份於今年（2022年）4月移送新北分署強制執行。

新北分署查到唐男哥哥名下有1間公寓的1樓房子，先囑託地政機關做查封登記，唐男哥哥依舊置之不理，新北分署書記官日前到現場貼封條，發現屋子內外堆滿一袋袋資源回收物，唐父在場裝成路人甲，宣稱房子有人租，不肯配合查封。

▲▼新北1名唐姓男子代兄繳罰單，與行政執行署新北分署書記官抬槓。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名唐姓男子嗆聲新北分署沒會同警員執行查封、程序不合法，書記官沒被嚇退，照規定貼好封條。（圖／行政執行署新北分署提供）

唐男接到父親電話通知，開擴音質疑書記官沒有會同警察執行，代表查封程序不合法，揚言應對書記官服務證拍照存證後驅離，書記官沒讓步，當場完成查封程序，並向對方表明若有疑問，可直接打110報警。

唐父這時才鬆口承認自己身分，表示欠罰單的屋主是他的大兒子，但他「不承認這個兒子」，他不願說出原因，至於剛剛在電話裡跟書記官嗆聲的「房客」，是他的二兒子，不過二兒子是真的跟大兒子租屋，租約還完成公證程序。

唐男隔天上午到新北分署想找碴，一坐下來就喳呼要求把昨天到場貼封條的執行人員都叫出來，他要「質詢」查封的合法性，並多次追問書記官說明他哥哥還有哪些欠費，卻又嗆書記官不要跳針，否則他會一直「聊」到中午，更脫口對書記官說出「神經病」等語。

執行人員對這種情況見怪不怪，幾乎每位被通知來繳錢的人都有怨氣，所以盡量容忍，但書記官覺得唐男已經過分，變臉要求唐男若不肯幫哥哥繳錢，就「到此為止！」

不料唐男下一秒態度180度轉變，不但掏出現金把哥哥本案所欠罰鍰付清，問清楚哥哥還積欠多筆房屋稅、地價稅，甚至有尚未被移送強制執行的罰單欠款，一共10多萬元，唐男也一併買單。

唐男更「溫和親切」告訴書記官，家人都對哥哥的行為很不諒解，可是勸不動哥哥改變，只好幫哥哥善後，繳清積欠的稅費以免房子又被查封，前倨後恭的態度，似乎透露出他自知理虧、對書記官的不好意思。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕、毒駕或交通違規，以免害人害己，傷及荷包，萬一被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭強制執行，切勿輕忽新北分署持續強力執行酒(毒)駕及交通違規罰鍰案件的決心。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
頂大妹「精通英日文」月領2萬多　親戚嘆：不如當作業員
15天用100度嚇壞　竟是因「變頻冷氣」！見耗電1關鍵她才恍
揭密李鴻淵殺人兇槍！符合俄式武器設計概念　「大黑星」價格曝
前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期
BA.5差在哪？統計曝76%都有「1症狀」　感染時間長至7天
快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委
痛罵林佳龍「真的噁心」被解除職務！張博洋再發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女警奔已婚組長套房「甜蜜餵食」　綠帽夫怒告...超貴晚餐價碼曝

博士小三「嘖」一聲慘遭筆電砸瞎　已婚教授辯「手滑」恐囚4年

獨／賴敏男女兒「一轉念」遇死神！見殺手驚聲尖叫　下秒遭爆頭亡

桃園男囤4.3噸爆竹！欠繳57萬罰款　扣押存款讓他2周繳清

台東騎士「左後腰突刺痛」　揪出2惡少持空氣槍射路人

路邊停車繳費單竟被「早開2小時」　真相逆轉...車主臉腫了

兄酒駕弟出面超不爽　遷怒公務員被頂一句話...立馬掏10萬繳清

獨／開火就回擊！李鴻淵不想死　幹員舉槍他乖乖伸出雙手

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

揭密李鴻淵殺人兇槍！符合俄式武器設計概念　「大黑星」價格曝

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

女警奔已婚組長套房「甜蜜餵食」　綠帽夫怒告...超貴晚餐價碼曝

博士小三「嘖」一聲慘遭筆電砸瞎　已婚教授辯「手滑」恐囚4年

獨／賴敏男女兒「一轉念」遇死神！見殺手驚聲尖叫　下秒遭爆頭亡

桃園男囤4.3噸爆竹！欠繳57萬罰款　扣押存款讓他2周繳清

台東騎士「左後腰突刺痛」　揪出2惡少持空氣槍射路人

路邊停車繳費單竟被「早開2小時」　真相逆轉...車主臉腫了

兄酒駕弟出面超不爽　遷怒公務員被頂一句話...立馬掏10萬繳清

獨／開火就回擊！李鴻淵不想死　幹員舉槍他乖乖伸出雙手

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

揭密李鴻淵殺人兇槍！符合俄式武器設計概念　「大黑星」價格曝

林智堅挨批夾行政資源打選戰　張善政：應展現獨立管道與能力

完勝整個夏季的「蝴蝶結包頭」！輕鬆GET法式慵懶感

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

美對台第5度軍售　國台辦：民進黨把台灣同胞往火坑裡推

校犬可樂陪伴師生12年「畢業了」　曾和舞獅對峙、趕走暴衝水牛

全聯砸6.18億標台南、高雄地上權案　麗寶一口氣搶下3案

台啤探花籤挑蓋比　黃泓諭、呂蔡瑜倫綠衫軍重複中選

嚴正嵐「以為人母在家輕鬆」　當媽2個月認寂寞：該不該請保姆？

尿尿闖禍不能上床！悲情汪「半身趴一半」後腳黏地　扭動求原諒

房東反悔！恬娃被迫倒店　憶「被包養時光」嘆：當小三真好

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

社會熱門新聞

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

即／跟同事相約澎湖戲水！男東吉衛生所前溺斃

李鴻淵疑有雙重人格！提到康建、賴家秒變臉　

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

即／跟導航逆闖環東！騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

即／水泥車變換車道　女騎士捲車底慘死

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

準桌球國手竟是偷拍狼　她慘入鏡全不知

即／重陽橋下驚見紅衣女浮屍　至少泡水2天以上

戶頭多出13萬！不甩銀行通知他爽領光下場曝

台化關廠求償11.4億　彰化縣政府判賠4.7億

更多熱門

相關新聞

省外送費衝夜市吃消夜　騎上路遇警損失更大

省外送費衝夜市吃消夜　騎上路遇警損失更大

高雄一名陳姓男子（28歲）昨（13）日凌晨酒後嘴饞想吃宵夜，但又捨不得付外送費，於是「拚一下」自己騎車出門買宵夜，不料因闖紅燈被員警發現，但他卻不停車還加速逃逸，以為躲進巷弄內就沒事，卻沒想到警方早就在巷口守株待兔，員警發現他渾身酒味對他實施酒測，果然酒測值0.44毫克超標，當場依公共危險罪嫌帶回偵辦。

正妹清晨酒駕自撞　站路邊狂講手機

正妹清晨酒駕自撞　站路邊狂講手機

同行遭酒駕女撞死！他主動繳罰單立誓不再酒駕

同行遭酒駕女撞死！他主動繳罰單立誓不再酒駕

被同一員警抓3次　高雄男硬是要喝

被同一員警抓3次　高雄男硬是要喝

這根烤玉米18萬！他騎車「買給媽媽吃」拒酒測慘了

這根烤玉米18萬！他騎車「買給媽媽吃」拒酒測慘了

關鍵字：

行政執行署新北分署酒測值前倨後恭

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面