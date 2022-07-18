兄酒駕弟出面超不爽　遷怒公務員被頂一句話...立馬掏10萬繳清

▲新北1名唐姓男子（左）代兄繳罰單，與行政執行署新北分署書記官抬槓。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名唐姓男子不爽哥哥積欠罰單3萬餘元、以至於老家房子被查封，竟遷怒前來貼封條的行政執行署新北分署書記官，不但質疑非法查封，還親赴新北分署要「質詢」，書記官變臉表明不幫哥哥繳錢就拉倒，唐男頓時軟化，不但掏出預先備妥的現金付清，還一併將哥哥所欠房屋稅、地價稅甚至其他罰單共10多萬元都買單，並透露改變不了哥哥的行為，只好幫哥哥善後。

唐男的哥哥現年43歲，家住新北市鶯歌區，2010年9月30日午夜，他酒後騎機車在桃園被警員查獲，被移送桃園市政府交通事件裁決處裁罰3萬7500元，因遲沒繳清，多次強制執行僅扣到存款3467元，剩餘部份於今年（2022年）4月移送新北分署強制執行。

新北分署查到唐男哥哥名下有1間公寓的1樓房子，先囑託地政機關做查封登記，唐男哥哥依舊置之不理，新北分署書記官日前到現場貼封條，發現屋子內外堆滿一袋袋資源回收物，唐父在場裝成路人甲，宣稱房子有人租，不肯配合查封。

▲新北1名唐姓男子嗆聲新北分署沒會同警員執行查封、程序不合法，書記官沒被嚇退，照規定貼好封條。（圖／行政執行署新北分署提供）

唐男接到父親電話通知，開擴音質疑書記官沒有會同警察執行，代表查封程序不合法，揚言應對書記官服務證拍照存證後驅離，書記官沒讓步，當場完成查封程序，並向對方表明若有疑問，可直接打110報警。

唐父這時才鬆口承認自己身分，表示欠罰單的屋主是他的大兒子，但他「不承認這個兒子」，他不願說出原因，至於剛剛在電話裡跟書記官嗆聲的「房客」，是他的二兒子，不過二兒子是真的跟大兒子租屋，租約還完成公證程序。

唐男隔天上午到新北分署想找碴，一坐下來就喳呼要求把昨天到場貼封條的執行人員都叫出來，他要「質詢」查封的合法性，並多次追問書記官說明他哥哥還有哪些欠費，卻又嗆書記官不要跳針，否則他會一直「聊」到中午，更脫口對書記官說出「神經病」等語。

執行人員對這種情況見怪不怪，幾乎每位被通知來繳錢的人都有怨氣，所以盡量容忍，但書記官覺得唐男已經過分，變臉要求唐男若不肯幫哥哥繳錢，就「到此為止！」

不料唐男下一秒態度180度轉變，不但掏出現金把哥哥本案所欠罰鍰付清，問清楚哥哥還積欠多筆房屋稅、地價稅，甚至有尚未被移送強制執行的罰單欠款，一共10多萬元，唐男也一併買單。

唐男更「溫和親切」告訴書記官，家人都對哥哥的行為很不諒解，可是勸不動哥哥改變，只好幫哥哥善後，繳清積欠的稅費以免房子又被查封，前倨後恭的態度，似乎透露出他自知理虧、對書記官的不好意思。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕、毒駕或交通違規，以免害人害己，傷及荷包，萬一被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭強制執行，切勿輕忽新北分署持續強力執行酒(毒)駕及交通違規罰鍰案件的決心。