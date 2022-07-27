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新北法拍好康！特斯拉Model 3跑不到2萬　三重豪宅底價2980萬

新版特斯拉Model 3尾廂不再出現小瀑布　台灣售價不變還能更省電（圖／翻攝自特斯拉）

▲新北分署將在8月2日舉行拍賣會，其中最受矚目為一輛里程數不足2萬之特斯拉Model 3，另還有三重百坪豪宅。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自特斯拉）

記者林冠吟／新北報導

法務部行政執行署新北分署將在8月2日，舉辦盛夏「123 聯合拍賣會」，而拍賣標的中不但包括商標權、實體股票外，還「特斯拉」名車、三重百坪千萬豪宅等40餘筆土地，歡迎民眾前往競標。

新北分署表示，8月2日上午10時起，新北分署12樓拍賣室將以「喊價」方式拍賣動產，其中最受矚目者為在拍賣市場中罕見之「特斯拉」（TESLA Model3 E3D）名車，該車輛為新北地檢署偵辦刑事詐欺案件，於偵查中扣押被告以犯罪所得購入之物。該輛特斯拉Model3車身為白色，外型完好，2021年1月出廠，具346匹馬力、里程數1萬9534公里，附有牌照登記書、買賣車輛銷售明細表等資料及車鑰磁卡1張。

新北分署也表示，拍定人如欲參與拍賣，需在過戶時先行繳清相關稅、費及罰鍰，同時還須繳納鑑定費2400元及積欠銀行之車貸121萬餘元（0 利率），拍定始為有效，而拍定價金得在新北分署以現金或刷信用卡繳納。本次拍賣定有底價，不過底價不公開，原則參考鑑價金額扣除前揭應由拍定人負擔之稅、費、罰鍰及銀行貸款，由出價最高，且達到底價者得標。

而除特斯拉之外，同日下午3時也將拍賣三重區集賢路11之1號3樓，位於「三多立涵美社區」百坪豪宅，該豪宅為新北地檢署為追徵冒充滿清皇族後裔詐財案之被告犯罪所得，屋齡僅 10 年，權狀登記約106坪，其中主建物約38.61坪，陽台加雨遮約6.02坪，公設約61.34坪（內含3平面車位及1機車位），格局為3房2廳2衛1廚，主臥室內尚有更衣室，本次為第2次拍賣，底價2980萬元，平均每坪28萬餘元，拍定後點交。

▲▼三多利涵美社區。（圖／翻攝自Google Maps）

▲三多利涵美社區11之1號3樓將法拍，法拍底價2980萬。（圖／翻攝自Google Maps）

新北分署指出，該建物與台北市僅一橋之隔，臨近學區及商場，生活品質及機能均佳，物美價廉，投資自住兩相宜，錯過機會難再。而除豪宅之外，尚拍賣位於新莊區化成路之地下室住宅、土城區水源街之 2 樓公寓及坐落新莊、三重及三峽等區之土地40餘筆。參與不動產現場投標者，自當日下午2時30分起開始投標，至3時整截止投標；通訊投標者，其通訊投標書最遲應於拍賣日前1日送達新北分署專用郵政信箱，拍賣當日下午2時許，新北分署政風人員將會同執行人員至郵局領取通訊投標書，於上開投標時間投入標櫃，下午3時進行開標程序。

此外，新北分署透露，除建物豪宅與名車之外，同時段另拍賣商標權4式及國票綜合證券、太平洋電線電纜及板信、陽信、華泰等銀行之實體股票，適合民眾投資理財及見習或累積拍賣實戰經驗。

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