【廣編】刊播廣告之行為態樣與行為數認定8／22座談會免費報名

圖、文／當代法律雜誌社提供

當代法律雜誌社將於8月22日(一)下午1:30-17:20，舉辦「刊播廣告之行為態樣與行為數認定」實體與線上座談會，地點在財團法人張榮發基金會國際會議中心1001廳展開，邀請產官學界共同參與，開放各界人士免費報名參加。

食品或保健品牌商，透過廣告通路宣傳，若行銷字眼尺度拿捏不宜，往往容易受罰，但若是政府行政單位的行為數認定罰則標準不一，導致一案多罰的狀況持續發生，天價的罰金，讓不少業者跳腳喊冤，為了呼籲政府相關單位重視該罰則問題，「2022刊播廣告之行為態樣與行為數認定」座談會目前邀請經濟日報副社長周祖誠擔任主持貴賓，並由當代法律社社長王晨桓律師出席致詞，與談人包括胡博硯、宮文祥、張陳弘、黃源浩、黃銘輝等五位法律學者專家共同參與，特別就不同觀點來探討該議題的延伸，同步開放一般民眾與各品牌企業，來參與實體座談和線上會議與臉書、youtube直播。

「2022刊播廣告之行為態樣與行為數認定座談會」報名方式

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請點選線上報名系統 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Xazs1xPz-3E6_yFwxw7T2JNWhzZKgRqKGFw_fgH4YIqHtg/viewform，完成報名登錄。