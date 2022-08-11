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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

徐弘儒／小心違法吸金騙局

▲▼詐騙集團，車手，詐騙，偷錢，小偷。（圖／視覺中國）

▲投資理財管道眾多，宜選擇經主管機關核准的金融商品為標的，以免求償無門。（圖／視覺中國）

國內近來違法吸金詐騙案件頻傳，民眾常常因為一時貪婪或無知，誤認這類投資均屬高獲利無風險，除自己投入大量資金外，甚至拉攏親朋好友相繼投入，讓這些違法地下經濟行為，一時蔚為風潮，成為全民運動，嚴重影響社會風氣及破壞金融秩序。

常見的吸金方法，不法集團通常會設立一套獎金獲利模式與組織職位制度，由入會者先支付（或稱投資）數萬元至數百萬元不等之金額加入集團，再稱會給予高額的所謂「利息」或「紅利」。另外，成為會員後，必須透過拉攏或慫恿他人入會，藉由拉攏一定人數的加入，便可從這些下線投資人的投資金，獲取高額的介紹獎金或抽傭，並層層晉升集團的逐級幹部，甚至績效良好則可接受招待出國旅遊、獲贈名車。而這些不法集團幹部以三寸不爛之舌遊說民眾，且總是打扮光鮮亮麗，出入豪宅，並以名車代步，讓民眾懷有投資賺大錢的美夢，而積極投入並慫恿親朋好友或其他人加入。

其實，這類手法就是我們民間所聽到的「老鼠會」，國外則稱之「龐氏騙局」或「金字塔式騙局」。不法吸金的濫觴可溯及早年的鴻源集團、龍翔機構投資吸金案，經過時代的演變，更是日新月異，手法精進，透過各種包裝手法吸引民眾掉入陷阱，像是前些年的「廣西南寧純資本運作」，受害民眾不計其數；或是以互助會名義吸金的鉅眾集團、得億智公司「康乃馨互助會」、鼎立集團「金圓互助會」；時下更是流行以投資高科技、生技綠能產業、虛擬貨幣（比特幣、以太幣等）或購買生前契約等為幌子進行詐騙，招數雖不斷翻新，但本質上均是掛羊頭賣狗肉、以驚人暴利誘惑掏錢出來投資，最後都是騙局一場，血本無歸。

在此呼籲，「天下沒有白吃的午餐」，投資理財管道眾多，宜選擇經主管機關核准的金融商品為標的，以免損失慘重，求償無門，不僅自己受害，甚至連累家人好友，或因拉攏他人加入而成為集團共犯，可能涉有《銀行法》、《刑法》的詐欺、《公平交易法》、《證券交易法》、《證券投資信託及顧問法》等刑責，得不償失。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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