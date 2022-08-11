女主持人火大！嗆民進黨「黑道」：乾脆讓王浩宇當主席

▲民進黨主席蔡英文10日呼籲黨公職力挺林智堅，引發外界熱議。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

針對民進黨桃園市長候選人林智堅論文爭議，同黨立委高嘉瑜先前因為「一屍五命」言論被綠營支持者抨擊，北市議員王世堅多次勸林智堅「不要挑戰社會的智慧」也被出征，兩人雙雙遭黨內同志圍剿。對此，政論節目主持人陳凝觀砲火猛烈痛批，民進黨像是黑道幫派，容不下別的雜音，更諷刺「乾脆讓王浩宇當黨主席」。

蔡英文昨天以黨主席身份要求「全黨力挺，相信同志，支持林智堅捍衛清白」。《年代向錢看》主持人陳凝觀向名嘴陳敏鳳問到，這件事情對選票會有什麼影響？

名嘴陳敏鳳回應，現在黨主席下命令要大家要團結一致，捍衛林智堅清白，但是你要怎麼護下去？除了鄭文燦、鄭運鵬這些比較周邊的人可以義無反顧挺下去之外，其他人要怎麼講？林智堅每次出來開記者會的時候，大家都聽不明白，大家也不曉得你的清白是在哪裡？

▲蔡英文10日在中執會上定調，全黨力挺林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

陳敏鳳強調，若依照民進黨高格調、高水準的標準的話，民進黨其實就應該要「撤人」，就是要換人選。陳凝觀補充說明，依照民進黨高標準、自我修正機制，就是可能會換人，或者是林智堅主動退選，然而，現在的情況是有人揚言要開除高嘉瑜跟王世堅。

陳凝觀接著痛斥，「民進黨現在很像黑道幫派，不講某一些社會的原則和道理，變成只要沒有挺我的人，就是敵人，就應該被開除」。她傻眼指出，而且竟然以王浩宇的網路意見為依歸，乾脆把王浩宇提到黨主席身邊，當黨主席算了，「民進黨內部已經容不下別的雜音了嗎？」

陳凝觀直言，民進黨現在黨內提名也是妳黨主席、英系硬幹到底，以前至少還有黨內民主民調機制，結果現在是英系的寶，每個都是寶，抄襲到後來都有黨主席挺，所以英系的寶真的會變媽寶，媽寶可能汙辱了英，不然變英寶。

陳敏鳳認同表示，蔡英文下這種無頭命令，是會給大家造成非常大的困擾。她強調，論文案這件事對黨內影響，不只會在桃園有感，而是主席竟然在台大審定結果第二天就下令，要維護林智堅清白，大家一定會覺得妳是非黑白都不管了，只要管林一個人就好了。

▼陳凝觀在節目上連續砲轟民進黨對論文案的處理方式。（圖／年代向錢看）