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屏東南國漫讀節8／27起跑　蔣勳龍應台等重磅文化人雲集

▲蔣勳 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲蔣勳 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日於屏東總圖起跑，邀集作家蔣勳、裴偉、郝明義、龍應台、詹偉雄及演員温昇豪、金曲獎最佳作詞人葛大為、節目主持人王浩一等近百位文化人齊聚，從文學、戲劇、音樂延伸到屏東在地的百工百業，連續3個月、超過50場講座及展演、藍皮之旅、走讀與市集接力登場，引領讀者展開獨一無二的閱讀盛典。

▲蔣勳 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲大塊文化董事長郝明義。

今年活動主視覺設計，邀請台灣首位葛萊美獎得主李政瀚操刀設計，呈現與以往不同的國際感。以書本、多元顏色，巧妙隱喻屏東的山海景象，更呈現每一次翻開書本，就如同開啟一次宇宙的概念。

開幕首日講座陣容，8月27日作家蔣勳以「『願』—詩的朗讀與彈唱」，與青年創作人林則佑合作，蔣勳將從人類最早的詩歌吟唱談起，連《詩經》也是民間歌謠，並現場彈唱、朗讀「願」，是一場跨世代的朗讀與彈唱。

▲蔣勳 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

同日還有《鏡文學》社長裴偉以剛出版的新書為題，從新聞聊到美食，而作家廖玉蕙、高翊峯也有精彩的分享。

屏東總圖戶外廣場，將有「質感市集－多元宇宙的閱讀派對」，前太陽劇團團員張逸軍與民謠進鄉團的跨界表演，以及新生代歌手李友廷的演出。

8月28日邀請大塊文化董事長郝明義、縣長潘孟安，以「島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節」為題的對談，從文化與地域的角度出發，呈現台灣當代的閱讀風景。而作家甘耀明及徐振輔也會舉辦講座，最後由金曲新人壞特?te、陳思函壓軸演出。

漫讀節活動持續至12月，講者陣容將陸續公佈，相關場次訊息請上屏東縣政府文化處、屏東總圖、500輯粉絲團查詢，並請先上https://www.accupass.com/event/2208040607294861677170網站報名。

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