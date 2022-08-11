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被騙去柬埔寨工作　前任爸媽求「飛去救我兒子」！她拒遭罵：台女

▲前任父母要她飛去當地救人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

近來「柬埔寨淘金」悲劇頻傳，許多台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨、緬甸打拚，卻遭到囚禁虐待，一名女網友表示，前任被騙去柬埔寨，臉書從7月份就沒有更新了，前任的爸媽還打電話，希望她可以去柬埔寨把兒子找回來，但她很害怕因此拒絕，卻被好友嗆「台女，不幫自己人」，對此，網友狂喊「千萬不要去」。

女網友在Dcard發文，前男友是個不太上進的男生，兩人因此而分手，最近接到前任父母的電話，得知前任護照不見，被騙去柬埔寨，「而他最好的朋友也是一樣，甚至LINE直接整個消失，去問了他最好的朋友的朋友，結果真的被騙去柬埔寨」。

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前任的父母急著籌錢，想要把兒子救回，還開口要原PO去柬埔寨找人，好友也認為「妳身為他之前愛人，應該要幫忙」，但她很害怕所以拒絕了，卻被好友說「台女，不幫忙自己人」，因此PO文詢問「光想到去柬埔寨好可怕，如果是你們，會因為想要救人去嗎？」

貼文一出，許多網友勸阻，「千萬不要去，誰說曾經是愛人就一定要幫忙，那妳父母呢？妳身邊其他擔心妳的朋友呢？他們說台女、不幫忙，充其量只是情緒勒索，而且妳拒絕也不代表妳有錯，不要因為一時心軟答應，去了後悔一切就來不及了」、「你該做的是封鎖他父母和朋友的帳號，都前任了還想怎樣」、「妳可以看在過去情面上多少關心一下，但要妳去就不需要了」、「自己的兒子自己救」。

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