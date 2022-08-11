台上演講一半90度重摔！他詭異沉默「下秒倒地死亡」　恐怖影片曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

埃及開羅一場會議竟鬧出人命，沙烏地阿拉伯一名商人在會議上發表演講，未料話說到一半突然沉默，接著身體開始向後傾斜，90度垂直倒地，砰的一聲重摔地面，現場人員全都嚇得起身查看。這名商人隨即被帶到另一間房間，但不久後宣告死亡，死因目前不明。

綜合外媒報導，死者是住在阿聯的沙烏地商人卡赫塔尼（Muhammad Al-Qahtani），赴開羅參加阿拉伯-非洲會議（Arab- african Conference），8日在會議上發表演說時竟突然失去意識倒地。

▲ 卡赫塔尼演講過程中突然倒地。（圖／翻攝自推特）

影片中可見，卡赫塔尼站在講桌前發言，看來一切正常，過程中還轉身和坐在一旁長桌的與會人員互動，接著卻突然停止說話，身體開始向後傾斜。後方保全發現不對勁後伸手想攙扶，但他下秒就整個人重摔在地，發出巨大聲響，現場人員全都嚇得站起身來。

從前方拍攝的影片則可發現，卡赫塔尼停止說話約2秒後就失去重心，開始向後倒，整個人仰躺地面。據報他昏倒後被帶往另一間房間，隨後宣告死亡，死因尚不清楚。

這場會議主旨是讚揚埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）的成就，與會人士包括各國及阿拉伯組織代表。卡赫塔尼生前擔任Al-Salam控股公司董事會主席，倒下前一刻正稱讚阿聯總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）致力於人道及愛好和平。

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