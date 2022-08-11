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「小五數學」難倒一票人　題目讀完芭比Q了：老師講人話好嗎？

▲學生,讀書（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小五數學題難倒許多家長。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問這題要怎麼講解給小孩理解？」有家長日前PO出一題小五數學求助，結果一票人秒投降，「好難，媽媽我自己都看不懂了」、「我小時候看到這種題目，都會想要跟出題人說：講人話！」不過，解題過程曝光後，會發現其實不難計算，難就難在要把題目看懂，讓網友直呼，「根本中文閱讀測驗」。

一位媽媽在臉書「Gangs of Tian Mu 天母幫」貼文，「求救高手幫忙數學解題，小五數學，請問這題要怎麼講解給小孩理解？」只見問題是「嘉容和元珍同做一道題目，嘉容將被乘數百位的2看成了3，結果增加了3800。元珍誤將乘數十位的3看成了6，結果增加了6030，這道題目的『積』是多少？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Gangs of Tian Mu 天母幫）

▲有網友吐槽嘉容和元珍「不要那麼粗心」。（圖／翻攝自Gangs of Tian Mu 天母幫）

題目一出，一票網友馬上昏頭，「我腦中一片混亂，不能怪孩子數學不好」、「天啊！好難哦！我不會！抱歉！沒幫上忙。」還有人解不出乾脆歪樓，「我是覺得可不可以請嘉容和元珍不要那麼粗心」、「解題方法：帶嘉容跟元珍去看眼科」、「好想跟老師說……有時間想這道題，為什麼不叫這兩個普攏共把題目看清楚？」

不過，就有家長看出這題考的是「五年級數學分配律」的問題，也有人列出解題過程：

（嘉容）百位數2看成3，所以被乘數多了100，乘上原來的乘數多了3800，所以可推出乘數是38；（元珍）乘數十位的3看成6，所以乘數多了30，結果增加了6030，6030÷30=201，因此被乘數是201。

乘數=38
被乘數=201
故正確算式是201x38=7638

若上述算法還是看不懂，還有網友解釋道，「（嘉容）200看成300，就是多乘100，積又多了3800，所以乘數就3800÷100=38；（元珍）然後38的十位數3看成6，就是多乘了30，積又多了6030，所以被乘數就是6030÷30=201」，因此得出原題目是201x38，解出積就是7638。

算法和答案曝光後，不少人恍然大悟，「其實，考數學根本就是看自己的中文程度好不好」、「這題……考的是國文吧」、「根本中文閱讀測驗。」

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數學題目小五五年級小學Gangs of Tian Mu 天母幫

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