鄉民求「再給林智堅一次辯答機會」　模式曝光！眾人驚：血流成河

▲針對台大認定抄襲案，林智堅自認受委屈，他才是受害者。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

總統蔡英文不畏輿論，立挺同志林智堅是清白的。反讓同黨立委高嘉瑜卻看不下去，直言「我們如何支持林智堅捍衛清白？連林智堅自己都沒辦法捍衛自己的清白。」對此，一名網友突發奇想直呼，林智堅、余正煌與陳明通，可仿照「強尼戴普與安柏赫德」世紀辯論大會，讓網友拍手叫好「收視率絕對爆高的！」

一名網友在PTT的Gossiping板上以「是否再給智堅一次對台大答辯機會」為標題發文，他靈機一動表示，蔡英文要黨內相信林智堅，而且對外都說台大審查不公，既然總統覺得不公，不如可效法「強尼戴普與安柏赫德」的世紀大審判模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，將整個過程攤開在陽光下讓林智堅再說明一次，也請林智堅正面回覆學倫會所詢問所有的疑點，並且嚴格禁止問A答B，整個答辯過程，都全程轉播。

另外，原PO也認為，這場世紀辯論也要邀請余正煌、陳明通全都一同出席，「大家面對面，沒有放話，沒得閃躲，大家都把證據拿出來，這樣是不是最能證明智堅的清白呢？我這提議很棒吧？」

文章曝光後，一派網友狂喊想看血流成河，「贊成，但堅堅敢直播嗎」、「當然，公開處刑收視率絕對爆高的」、「應該學強尼戴普和安柏那樣直播，讓大家知道他多草包」、「全程直播，讚喔」、「好啊，超想看的」。

不過另一派網友質疑，「三次不到，結案才喊冤？」「憑什麼？那普通人可以有這種特權嗎？」「法院開庭三次不到被拘提，你也要喊不公嗎」、「台大都有說不服可以向教育部申訴，快去啊」、「下令全力力挺了，穩了啊，幹嘛還要出席」、「我覺得他不敢去啦，會在場外繼續喊話」、「給他十次都不敢」。

▼網友炸鍋討論。（圖／翻攝PTT）

