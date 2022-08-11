雨神同行栽了！　南警鷹眼查獲躲雨通緝犯

▲台南市永康分局警方巡視轄內有無積淹水情況時，１名蔡姓毒品通緝犯在躲雨時，被員警一認出，將他逮捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市10日下午突然下一場暴雨，造成市區多處積水，許多用路人因驟降大雨紛紛停下躲雨，永康分局警方第一時間派出警力指揮交通及巡視轄內有無積淹水情況，１名蔡姓毒品通緝犯在躲雨時，被員警一認出，將他逮捕歸案。

復興所警員戴佳勳、柯伯霖及警專實習生林士涵於交整勤務結束後，在轄區內協助巡視各巷、弄有無淹水情形，一名在逃之蔡姓毒品通緝犯，因大雨鑽進一旁巷弄疑想躲雨，正巧遇見巡視淹水之員警，人稱「行動人臉辨識機」之戴姓員警一眼認出該機車駕駛為台南地檢署發布通緝在案之「毒品通緝要犯」！立即迴轉上前盤查，蔡嫌以為雨天警方勤務會比較鬆懈，卻意外因躲雨遭認真執勤之員警查獲，栽在警方手上。

經警詢蔡嫌向警方坦承近日有施用一級毒品海洛因，經其同意採集尿液送驗，尿液經初篩呈一級毒品嗎啡類陽性反應。全案詢後依通緝將蔡嫌移送地檢署歸案，另涉嫌毒品危害防制條例移請偵查隊偵辦。

永康分局長甘炎民表示，復興派出所警員在執行交通勤務時，除不忘協助巡視轄區有無淹水，更能在滂沱大雨中一眼認出並逮捕到通緝犯，更教導給實習生良好之實務典範，認真用心值得嘉許。甘分局長對同仁用心更逮獲通緝犯之成果，表達感恩與感謝，亦期望士涵畢業加入警察大家庭後能夠發揮其在校、實習期間所學，成為警界一大戰力。