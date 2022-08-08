父親節前夕　南警開道助破水孕婦到院平安產子

▲台南1名陳姓孕婦即將臨盆，送醫生產途中巧遇下班交通尖峰時刻車水馬龍，在六分局金華所請警方協助鳴笛開道帶領之下孕婦順利生產，家屬特向員警致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南１名陳姓孕婦在家中發現羊水已破，即將臨盆，隨即由丈夫、哥哥、母親一同駕車前往婦產科診所生產，但不巧遇上上下班交通尖峰時刻，車水馬龍，家屬心急如焚，他們行經六分局金華所請求警方協助，在警車鳴笛開道帶領之下，孕婦在7分鐘內即抵達診所順利生產，家屬特親至派出所感謝員警。

六分局指出，6日下午5時，家住安南區的男子駕車行經金華所時，緊急跑進派出所請求協助，表示其妻子正在車上羊水已破，孩子隨時可能出生，他們希望想立即趕往東區的1家婦產科診所，但卻剛好父親節前夕週末傍晚，道路人車眾多，他們希望警方可以伸出援手，在最短時間到達診所，以免錯過接生的黃金時間。

金華派出所副所長林于翔、警員陳柏源評估待119救護車趕至所內，恐耽誤更多時間，家屬心急如焚，為顧全孕婦和胎兒安全，兩人隨即駕駛巡邏車並開啟警報蜂鳴器開道，他們沿健康路一路往東前往東區，行經棒球場，正遇上職棒最熱門的獅象大戰開打，人潮車潮大量湧現，副所長林于翔見狀還用警車廣播請求車輛避讓，而健康路沿線交整員警勤務落實，遠遠聽到警車蜂鳴器時，就開始加強交通疏導，終於讓警車和孕婦車輛順利通過。

原本需20分鐘的路途，於7分鐘內便平安抵達婦產科診所，由診所醫護人員接手孕婦臨盆事宜，孕婦在到院後30分鐘內順利生產，所幸母子均安。家屬於8月7日父親節前夕，專程前往金華所向員警致謝：表示幸有員警及時協助救援，縮短路途所需時間，才能讓小生命在醫護人員接生下，平安誕生。

市警六分局表示，副所長林于翔、警員陳柏源熱心為民服務，解民眾之危，殊值同仁表率，將從優予以獎勵。也呼籲：民衆遇到類似緊急救護情況，可撥打119專線請求協助，救護車上有專業的救護人員和設備，能提供更周全的醫療救護。